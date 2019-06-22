На пьедестале только девушки Золото и два серебра завоевали российские дзюдоистки в первый день чемпионата Европы в Минске

Лишь российские дзюдоистки вмешались в дележку пяти комплектов наград, разыгранных в первый день чемпионата Европы, который проходит в рамках Вторых европейских Игр в белорусской столице. Чемпионкой стала Дарья Межецкая (до 57 кг), серебро завоевали Ирина Долгова (до 48 кг) и Наталья Кузютина (до 52 кг). Наши дзюдоисты, выступавшие в категориях до 60 и 66 кг, до финальной стадии соревнований не добрались. Корреспондент “Ъ” Валерия Миронова – из Минска.

Три награды стали достоянием представительниц российской школы дзюдо в субботу, когда в Минске были разыграны первые пять комплектов. Дарья Межецкая одержала здесь свою первую по-настоящему солидную победу в карьере, одолев в финале весовой категории до 57 кг теперь уже экс-чемпионку Европы из Косово Нору Гжакову. В начале схватки россиянка провела быструю атаку, бросив соперницу через спину. Все оставшееся время она не просто его тянула, а продолжала атаковать как в стойке, так и в партере, не давая сопернице ни малейшей возможности осуществить захват, а при каждой атаке контратаковала сама. «Эти две медали (за чемпионат и Игры — “Ъ”) самые значимые в моей пока что небогатой коллекции,— призналась 24-летняя победительница.— Но, несмотря на значительный перерыв в тренировках из-за перенесенной операции на колене, я была стопроцентно настроена на золото. А теперь внутренне уверена, что попаду на Олимпиаду, причем в личный турнир. Там к моим европейским соперницам добавятся сильные представительницы Японии, Монголии и Китая».

И все же с наибольшим интересом в этот вечер ожидался поединок между олимпийской чемпионкой 2016 года и бронзовым призером Игр в Рио-де-Жанейро в весе до 52 кг Майлиндой Кельменди (Косово) и представительницей российской сборной Натальей Кузютиной. В полуфинале многократная чемпионка Европы из России победила Агату Перенц из Польши. А все основное время главной схватки обе претендентки на золото в равном противостоянии оспаривали возможность осуществить захват. А когда четыре отведенные на бой минуты истекли, обе спортсменки имели по замечанию — шидо. В дополнительное время, когда победительницу должно было определить первое же результативное действие, Кельменди удалось поймать Кузютину на движении за собой, после чего она бросила соперницу через бедро влево с верхнего захвата.

Наталья Кузютина эту свою схватку с Кельменди считает лучшей из тех, что им уже удалось провести. «Силы были равны, я не была слабее,— считает она, уже сейчас мечтая о реванше на чемпионате мира или на Олимпиаде в Токио.— Просто ошиблась: раскрылась и предоставила сопернице возможность атаковать. Но я рада была бороться в финале именно с олимпийской чемпионкой и тому, что боролась достойно».

Прошлогодняя чемпионка Европы Ирина Долгова в финале весовой категории до 48 кг уступила победу действующей чемпионке мира украинке Дарье Белодид, которая, прямо скажем, выглядела на татами гораздо более убедительно. На первой минуте Ирина Долгова пропустила атаку зацепом изнутри, потянувшую на «вазари» в пользу Белодид. В течение оставшегося времени она тщетно пыталась взять соперницу в плотный захват, чтобы провести свой излюбленный бросок через спину с колен. Еще одним шансом для российской дзюдоистки могла стать борьба в партере, но украинка шанса приблизиться к себе не дала. Впрочем, несмотря на теоретическую возможность сделать на последней минуте удержание, победительница ею не воспользовалась.

«Конечно, золота хочется всегда, но я рада и серебру, потому что устала,— сказала Ирина Долгова журналистам.— Соперница выше ростом, в концовке я пыталась навязать ей борьбу, но пройти через такие длинные руки нелегко. К ней, как, кстати, ко многим другим, требуется особенный подход. Мы пару раз боролись и прежде, но я проигрывала. Ищем лазейки. Какие? Секрет».

Дзюдо. Чемпионат Европы. Минск, 22 июня

Мужчины. До 60 кг. 1. Лухуми Чхвимиани (Грузия). 2. Франциско Гарригос (Испания). 3. Амиран Папинашвили (Грузия)… 9-16. Альберт Огузов (Россия). До 66 кг. 1. Георгий Зантарая (Украина). 2. Маттео Медвес (Италия). 3. Важда Маргвелашвили и Баграти Ниниашвили (оба – Грузия)… 17-32. Якуб Шамилов (Россия).

Женщины. До 48 кг. 1. Дарья Билодид (Украина). 2. Ирина Долгова (Россия). 3. Хулиа Фигуэроа (Испания) и Маруша Штангар (Словения). До 52 кг. 1. Майлинда Келменди (Косово, Сербия). 2. Наталья Кузютина (Россия). 3. Амандин Бушар (Франция) и Челси Джилс (Великобритания). До 57 кг. 1. Дарья Межецкая (Россия). 2. Нора Гьякова (Косово, Сербия). 3. Телма Монтейро (Португалия) и Паулин Штарке (Германия)… 17-28. Анастасия Конкина (Россия).