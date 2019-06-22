Европейские дзюдоисты проведут свой чемпионат играючи

Чемпионат Европы по дзюдо, который пройдет в рамках Вторых европейских Игр, стартует сегодня в столице Белоруссии. Все восемнадцать его российских участников отлично готовы и оспорят награды в семи весовых категориях, как мужских, так и женских, а также в командном первенстве с участием смешанных сборных. Корреспондент “Ъ” Валерия Миронова с подробностями из Минска.

На первых Европейских Играх 2015 года в Баку российские дзюдоисты выиграли командный зачет, имея в своем активе три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Нынче их намерения идентичны, ведь, по уверениям генерального менеджера сборных России Эцио Гамбы, а также обоих главных тренеров — мужского Хасанби Таова и женского Дмитрия Морозова — все их подопечные приехали в Минск в отличной спортивной форме, вследствие чего все как один стремятся подняться на пьедестал. Правда, между командами есть одно существенное различие. Женщины представлены в Минске своим сильнейшим составом, тогда как у мужчин, имеющих более длинную скамейку, в отдельных категориях будут бороться дебютанты. Но всем им известно, что показанные здесь результаты пойдут в зачет рейтинговой гонки за право участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Победители получат по 700 очков, вторые призеры — по 490, третьи — по 350. А еще — по две медали: одну — за чемпионат Европы, другую — за Игры.

К слову, на вопрос “Ъ”, отчего Европейский союз дзюдо (EJU) решил «встроить» свой чемпионат в программу Игр, его глава Сергей Соловейчик пояснил, что ввиду плотности международных турниров другой возможности провести чемпионат, отведя ему отдельное время, не представляется никакой возможности. А конкуренция, по его словам, здесь ожидается, наиострейшая. Достаточно сказать, что среди участников на татами дворца спорта Чижовка, трибуны которого вмещают почти девять тысяч зрителей, выйдут четыре олимпийских чемпиона, восемнадцать чемпионов мира, а чемпионов континента и того больше. «С наших чемпионатов медали обычно увозят представители 25-28 стран,— сообщил господин Соловейчик.— А за победу традиционно борются дзюдоисты из Франции, России, Грузии. Но сильные ребята выросли за последнее время в Болгарии, Испании, Азербайджане и множестве других стран. Так что, думаю, претендовать на золото в различных категориях имеют нынче возможность представители минимум пятнадцати стран».

Эцио Гамба тоже считает, что ввиду бурного развития дзюдо в Европе настало время, когда в каждом весе награду может выиграть представитель едва ли не любой страны. А задача, которую лично он поставил перед россиянами в Минске, заключается в том, чтобы во всех категориях выступить ровно — на одинаково высоком, естественно, уровне. Только в этом случае знаменитый наставник будет удовлетворен полностью.

В составе сборной России здесь будут бороться Альберт Огузов (60 кг), Якуб Шамилов (66 кг), Денис Ярцев и Муса Могушков (73 кг), Алан Хубецов (81 кг), Хусен Халмурзаев (90 кг), Арман Адамян и Казбек Занкишиев (100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Женскую команду представят Ирина Долгова (48 кг), Юлия Казарина (52 кг), Анастасия Конкина и Дарья Межецкая (57 кг), Дарья Давыдова (63 кг), Алена Прокопенко (70 кг), Александра Бабинцева и Антонина Шмелева (78 кг), а также Ксения Чибисова (свыше 78 кг).

В субботу на татами выйдут дзюдоисты в весовых категориях до 60 и 66 кг и дзюдоистки в категориях до 48, 52 и 57 кг. На следующий день — спортсмены в категориях до 73 и 81 кг и спортсменки в категориях до 63 и 70 кг. В понедельник в борьбу вступят мужчины в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг и женщины в категориях до 78 и свыше 78 кг. Во вторник, заключительный день чемпионата, состоятся командные состязания в смешанном формате.

Валерия Миронова