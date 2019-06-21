В России отзывают спорткары Porsche

Компания Porsche отзывает в России 319 автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв касается родстеров Porsche 718 Boxster и купе Porsche 718 Cayman, проданных с июля 2016 года по январь 2019 года. У этих автомобилей в случае ДТП передняя часть кузова может не выполнить требуемые нормативами показатели безопасности из-за недостаточного соединения отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения.

В рамках сервисной кампании официальными дилерами Porsche на указанных автомобилях будут доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении для стабилизации структуры кузова. Все работы проведут бесплатно для владельцев спорткаров.