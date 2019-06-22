Какие вооружения освящала РПЦ

11 апреля 2008 года на военном полигоне Алабино (Московская область) освятили четыре пусковые установки ракет комплекса «Тополь», шесть машин обеспечения, а также несколько десятков единиц оперативно-тактических комплексов «Искандер» и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

17 апреля того же года в поселке Видяево (Мурманская область) иерей Сергий Шерфетдинов освятил отремонтированную атомную подводную лодку «Кострома». Впервые она была освящена в 1997 году.

2 сентября 2010 года отец Андрей Дорогов окропил святой водой автоматы Калашникова и пистолеты Макарова в оружейной комнате полка патрульно-постовой службы УВД по Красноярску. Ранее в июне того же года он освятил 92 патрульных автомобиля.

26 ноября 2014 года на военном аэродроме Бельбек (Севастополь) были освящены российские истребители Су-27СМ и Су-30.

18 августа 2015 года в Ростовской области епископ Волгодонский и Сальский Корнилий совершил освящение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34.

13 января 2017 года в Крыму в районе Феодосии были освящены заступившие на боевое дежурство ЗРК С-400 «Триумф».

27 февраля 2018 года в Москве были освящены пусковые установки баллистических ракет «Ярс», прибывшие из Ивановской области для участия в параде на День Победы.

13 июля того же года на судостроительном заводе в Зеленодольске митрополит Казанский и Татарстанский Феофан освятил малый ракетный корабль «Орехово-Зуево».

27 июля 2018 года на аэродроме Ермолино в Калужской области митрополит Калужский и Боровский Климент освятил тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД.

20 января 2019 года в подмосковном Наро-Фоминске были освящены советские танки Т-34, вернувшиеся в Россию из Лаоса.

Артем Косенок