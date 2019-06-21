Центр Москвы перекроют на выходных

Ряд улиц в центре Москвы закроют для проезда автомобилей 22–24 июня, сообщается на сайте столичной мэрии.

Улица Ильинка на участке между Красной площадью и Большим Черкасским переулком будет перекрыта с 0:00 22 июня до 06:00 24 июня. Также будет закрыт поворот с Большой Дорогомиловской улицы к Киевскому вокзалу.

В воскресенье будут перекрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой между Садовым кольцом и Каланчевской улицей — там пройдет митинг Либертарианской партии в поддержку журналиста Ивана Голунова.

В воскресенье также перекроют улицы и переулки у Римско-католического кафедрального собора: с 11:30 до 13:30 будет закрыт проезд по Малой Грузинской улице, Расторгуевскому переулку, Пресненскому валу и улице Климашкина.