Центр Москвы перекроют на выходных

Ряд улиц в центре Москвы закроют для проезда автомобилей 22–24 июня, сообщается на сайте столичной мэрии.
Улица Ильинка на участке между Красной площадью и Большим Черкасским переулком будет перекрыта с 0:00 22 июня до 06:00 24 июня. Также будет закрыт поворот с Большой Дорогомиловской улицы к Киевскому вокзалу.
В воскресенье будут перекрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой между Садовым кольцом и Каланчевской улицей — там пройдет митинг Либертарианской партии в поддержку журналиста Ивана Голунова.
В воскресенье также перекроют улицы и переулки у Римско-католического кафедрального собора: с 11:30 до 13:30 будет закрыт проезд по Малой Грузинской улице, Расторгуевскому переулку, Пресненскому валу и улице Климашкина.
просмотров: 94409
просмотров: 90907
просмотров: 86781
просмотров: 79440
просмотров: 47589