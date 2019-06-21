Денису Лебедеву вернули суперчемпионский бой

Первый бой после возвращения титула полноценного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) один из самых популярных российских боксеров Денис Лебедев проведет против выступающего за Францию армянина Арсена Гуламиряна. Для ветерана Лебедева матч может оказаться непростым испытанием. Гуламиряна не относят к выдающимся тяжам, но в своих последних боях он демонстрировал и свежесть, и жесткость.

Всемирная боксерская ассоциация объявила об отмене торгов за право организации боя между Денисом Лебедевым и Арсеном Гуламиряном. Такие новости означают не срыв поединка, а, напротив, то, что стороны без вмешательства структуры, санкционирующей матч, смогли договориться между собой. Собственно, WBA в своем заявлении это и подтвердила. Согласно ее пресс-релизу, «детали, касающиеся даты и места проведения боя, а также его условия будут обнародованы в ближайшие недели» «после окончательного согласования».

Для Дениса Лебедева этот бой будет первым после примерно двухлетнего перерыва, на который он выйдет в ранге полноценного чемпиона мира.

В течение довольно долгого периода времени на стыке прошлого и нынешнего десятилетий россиянин был безусловным фронтменом категории, постоянно проводил вызывающие ажиотаж поединки с известными соперниками, вроде Роя Джонса, Джеймса Тони, Гильермо Джонса, и чаще всего их выигрывал. Репутация и котировки Дениса Лебедева слегка пошатнулись после проигрыша в 2016 году молодому соотечественнику Мурату Гассиеву, хоть он и не лишил его не поставленного в том матче на кон титула WBC. Лебедев не попал в число участников дорогого и масштабного проекта World Boxing SuperSeries (WBSS), в котором Гассиев дошел до финала, уступив в нем украинцу Александру Усику, а победа над австралийцем Марком Флэнаганом не послужила для структуры, чьим поясом владел Лебедев, основанием для того, чтобы сохранить ему привилегии бойца «неприкосновенного». В феврале 2018 года после отказа из-за травмы от встречи с обязательным претендентом Илунгой Макабу Дениса Лебедева понизили в статусе с суперчемпиона до так называемого чемпиона в отпуске. По-прежнему очень популярный в России боксер в нем дрался в двух боях, одолев невысоко котировавшихся оппонентов — Хизни Алтункаю и Майка Уилсона. А в начале этого года получивший суперчемпионское звание Александр Усик добровольно расстался с поясом, и Лебедеву престижный статус вернули.

Защищать он его будет в бою против персонажа с довольно любопытной биографией. Арсен Гуламирян родился в Армении, в детском возрасте переехал во Францию, за которую выступает, несмотря на то что тренироваться и жить давно предпочитает в США. У него безупречный — из 24 побед — послужной список, но с топовыми бойцами, в отличие от Лебедева, Гуламирян не встречался, так что ценность такого «рекорда» неочевидна. В классификации представителей первого тяжелого веса авторитетного ресурса BoxRec французский армянин, скажем, находится лишь на 18-й позиции. Но тут надо учитывать, что и 39-летний Лебедев (соперник на восемь лет моложе его) в ней сейчас далековато от верхушки — 11-й и что два боксера из первой тройки — Усик и Гассиев — уже поднялись на категорию вверх. А еще, прежде чем прогнозировать преимущество более матерого россиянина, надо учитывать такой факт. Спустя год после того, как Лебедев справился с Флэнаганом, с ним же сошелся и Гуламирян. И если российский боксер, хотя и отправил австралийца в нокдаун, добить не смог и выиграл по очкам, то французско-армянский — как раз убедительно добил в девятом раунде.

Алексей Доспехов