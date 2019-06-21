Коломойский на просьбу Зеленского согласился покрасить пару ларьков в Донбассе

Бизнесмен Игорь Коломойский в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского заявил, что пока не может финансировать восстановление Донбасса, сообщает «Новое время». Накануне украинский лидер заявил, что господин Коломойский вложит в Донбасс очень большие деньги, но пока не знает об этом.

Игорь Коломойский подтвердил, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса. «На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два»,— сообщил бизнесмен. Ранее по иску Приватбанка суд в Лондоне ограничил повседневные расходы Игоря Коломойского 20 тыс. фунтов в неделю.

Напомним, в 2016 году власти Украины обнаружили в Приватбанке гигантский пакет сомнительных кредитов и решили его национализировать. Игорь Коломойский считал национализацию несправедливой. В 2017 году он уехал с Украины в Израиль. В апреле 2019-го Киевский суд признал национализацию банка незаконной. 16 мая господин Коломойский вернулся на родину и выразил готовность стать совладельцем Приватбанка.

О других планах бизнесмена читайте в публикации “Ъ FM” «Игорь Коломойский собрался на родину».