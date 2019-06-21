Владелец татарстанской компании «Ядран-Ойл» вошел в состав совета директоров завода «Аммоний»

Владелец татарстанской компании «Ядран-Ойл» Ирек Салихов по решению состоявшегося в пятницу собрания акционеров АО «Аммоний» вошел в новый состав совета директоров выставленного на продажу предприятия. Об этом пишет «Интерфакс».

Напомним, нефтетрейдер «Ядран-Ойл» был одним из участников объединенной заявки сингапурского химического холдинга Indorama Corporation и российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на покупку «Аммония». Однако консорциум не попал во второй этап торгов завода.

Внешэкономбанк, владеющий 22,8% акциями АО «Аммоний», сменил своего представителя в совете директоров на вице-президента госкорпорации Антона Лысенков, пишет «Интерфакс». Также свои позиции в совете сохранили глава минпромторга Татарстана Альберт Каримов,руководитель Инвестиционно-венчурного фонда республики Айнур Айдельдинов и помощник президента Татарстана Ринат Сабиров.

Ранее сообщалось, что продажа завода «Аммоний» может состояться осенью, хотя весной планировалось завершить сделку в июле-августе этого года. Причиной этого стало то, что акционеры не могут договориться об условиях продажи, заявляли источники.

В финальном этапе торгов участвуют «ЛУКОЙЛ», «Еврохим», «СДС-азот» и «Акрон». Вероятнее всего «Аммоний» с долгом ВЭБу 100 млрд руб. могут продать через банкротство или оздоровление предприятия. При этом представитель Казанского кремля Лилия Галимова заявляла, что Власти Татарстана (республике принадлежит 24% акций) «заинтересованы в сохранении» завода от банкротства. По данным “Ъ”, власти Татарстана искали местного инвестора, чтобы не выводить управление заводом за пределы республики.

«Аммоний» был создан в 2016 году на базе Новоменделеевского химического завода. Основными акционерами являются ООО «Татаммоний» (52,9%), который, в свою очередь, принадлежит инвестиционного фонду (ЗПИФ «Регионгазфинанс», ВЭБ (22,8%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%). Стоимость проекта в 2015 году составляла около $2 млрд, большую часть которых ВЭБ привлек у японских банков. Но из-за резкого роста курса доллара завод не смог обслуживать кредиты.

“Ъ-Казань”