Здание кинотеатра «Россия» в Нижнем Новгороде выставили на продажу

В Нижнем Новгороде на продажу за 300 млн руб. выставили двухэтажное здание кинотеатра «Россия» на проспекте Ленина, дом 32 общей площадью 3,6 тыс. кв. м. Соответствующее объявление на сайте «Гипер НН» разместило агентство недвижимости.

Как сообщается на сайте кинотеатра, в здании расположены три зрительских зала – один на тысячу мест и два на 122 кресла каждый. В фойе находятся три кино-бара и кафе. Земельный участок под зданием площадью 1,7 га находится в собственности и относится к категории «земли населенных пунктов».

Оперативный комментарий администрации кинотеатра “Ъ-Приволжье” получить не удалось. Ранее заведение находилось под управлением федерального оператора «Каро-Фильм». После закрытия зала в торговом центре «Шоколад» «Россия» оставалась единственным кинотеатром сети в Нижнем Новгороде. Сейчас на официальном сайте компании в списке доступных кинотеатров нижегородская площадка не значится. Афиша на сайте «России» не доступна, автоответчик перечисляет сеансы фильмов, премьера которых состоялась весной 2019 года.

Анастасия Еремина