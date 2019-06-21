Гендиректором ТМК стал Игорь Корытько

Совет директоров крупнейшего росссийского производителя труб — Трубной металлургической компании (ТМК) — избрал заместителя гендиректора по управлению эффективностью Игоря Корытько новым генеральным директором компании, говорится в пресс-релизе компании.

«Уверен, что новый генеральный директор Игорь Корытько продолжит реализацию стратегических инициатив ТМК, включая цифровую трансформацию бизнеса, что позволит компании усилить свои конкурентные позиции»,— приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского.

Господин Корытько назначен вместо работавшего на этой должности Александра Ширяева. Он продолжит работу в качестве члена совета директоров.

Игорь Корытько родился в 1974 году. Окончил Челябинский государственный технический университет и Южно-Уральский государственный университет. Начал работать в ТМК в августе 2018 года. До этого работал на руководящих позициях в группе «Мечел», а также на металлургическом заводе «Петросталь».