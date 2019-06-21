«Результат превзошел ожидания»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о продвижении компании и курсах, которые представлены на ее сайте.

Сергей Горбачев и Булат Ахтямов познакомились в 2013 году в одной крупной энергетической компании. Мысль об онлайн-платформе для здоровья и фитнеса возникла случайно, когда Булат искал видеоролики по технике бега. Количество контента в сети зашкаливало, но найти что-то толковое было трудно. Тогда Булат и Сергей подумали: почему бы не создать онлайн-платформу, где видеокурсы будут систематизированы, а в качестве коучей выступят известные тренеры?

Партнеры наняли IT-специалиста и продюсера онлайн-курсов и занялись разработкой платформы. К концу 2015 года запустили тестовую версию AnyClass, куда выложили два курса по йоге и фитнесу с известными тренерами. Поначалу проект развивался хорошими темпами, но основатели ожидали от него большего. Курсы по йоге и фитнесу были популярны, однако требовалось новое, свежее направление.

В конце 2016 года Булат и Сергей услышали о совершенно новом для рынка направлении — гимнастике для лица — и подумали выпустить видеокурс на платформе AnyClass. Методика появилась в США в 80-е годы, а в Россию пришла только в 2016 году. Для съемок выбрали Анастасию Бурдюг — она проводила офлайн-тренинги в разных городах России и успела завоевать доверие подписчиков в Instagram.

Чтобы разнообразить контент, партнеры добавили курсы по истории живописи, макияжу и другим тематическим направлениям.

Финансовые результаты

Результат запуска новых курсов, а также смена стратегии продвижения превзошли ожидания. В апреле 2017 года в Instagram-аккаунте AnyClass было уже 25 тыс. подписчиков, а месячная выручка превысила 1 млн руб.

За весь 2018 год курсы по гимнастике для лица приобрели около 45 тыс. человек, которые принесли предпринимателям 132 млн руб. выручки и 35 млн руб. чистой прибыли. А количество подписчиков курса фитнеса для лица уже превышает 1 млн пользователей.