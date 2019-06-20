ГИК отменил заседание 20 июня по «тайным» муниципальным выборам из-за новых жалоб

Горизбирком Санкт-Петербурга назначил заседание по проблеме «тайных» муниципальных выборов на 20 июня. Позднее его отменили. Оказалось, что поступил ряд новых жалоб, с которыми разбирается рабочая группа.

В пресс-службе ГИК рассказали “Ъ-СПб”, что новые жалобы касаются деятельности руководства МО «Сергиевское» и ряда других муниципалитетов. В скором времени планируется новое заседание. Его дата его пока не обозначена.

Отметим, что члены избирательной комисии Николай Левшин, Александр Николаев, Ольга Покровская, Алексей Березин, а также Екатерина Фесик, которые обладают правом решающего голоса, обратились к предстедателю ГИК Виктору Миненко. Они потребовали созвать новое заседание уже 21 июня, включив в его повестку вопрос «О рассмотрении жалоб».

Напомним, ранее Горизбирком принял меры для противодействия «тайным выборам». В частности, ИКМО обязали принимать кандидатов в течение восьми часов ежедневно, а также работать «до последнего посетителя», когда кто-то из них успел прийти в назначенное время, но попал в очередь.

Олег Дилимбетов