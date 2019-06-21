В Карачаево-Черкесии и Москве задержаны 12 экстремистов

ФСБ, МВД и Росгвардии в ходе совместной операции пресекли деятельность ячейки запрещенной в России экстремистcкой организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». Как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, один человек был задержан в Москве и 11 — в городе Усть-Джегута и нескольких других населенных пунктах Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесии.

«Никто из задержанных не успел оказать вооруженное сопротивление, поскольку спецоперация проводилась рано утром: они все спали»,— пояснил источник. По его словам, возраст всех задержанных от 25 до 35 лет. У них было изъято огнестрельное оружие, в том числе переделанное из газовых пистолетов под боевое, экстремистская литература на русском и арабском языках. «В данный момент следователи изучают добытые улики, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения»,— отметил источник.

Елена Брежицкая, Пятигорск