Дачу оружейника Петрова в Ижевске могут включить в перечень объектов культурного наследия

Дачу оружейника Ивана Петрова в Ижевске могут включить в перечень объектов культурного наследия. Об этом сообщил руководитель агентства по охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрий Перевозчиков.

«Я подписал приказ, можно считать, что с 20 числа. Сначала должна пройти государственная историко-культурная экспертиза, закон отводит на это один год на организацию и проведение, которая уже и подтвердит, что здание действительно является подлинным объектом культурного наследия и достойно включение в реестр памятников. Это не мешает и сейчас изыскивать средства, только не понятно кто у объекта собственник. Если собственник не будет установлен, и он не предъявит права на объект, то здание будет признано безхозяйным. Обычно мы обращаемся в органы прокуратуры, по закону собственником объявляется муниципалитет»,— заявил господин Перевозчиков.

Дача оружейника Ивана Петрова была построена на правом берегу Ижевского пруда предположительно в 1913 году. Историки считают, что автором проекта особняка в стиле модерн мог быть Иван Чарушин — зодчий, который возвел в Ижевске Свято-Михайловский собор.