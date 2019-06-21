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Google может прекратить выпуск планшетов

Как стало известно ComputerWorld, Google больше не намерена разрабатывать собственные планшеты, полностью сосредоточившись на выпуске ноутбуков. По данным издания, Pixel Slate, выпущенный на рынок в прошлом году, стал последним планшетом от Google. Компания работала над созданием двух более компактных версий этого планшета, однако на текущей неделе решила прекратить разработку. Официально об этом в самой компании было объявлено в среду, а сотрудников, работавших над планшетами, уже начали переводить на работу над ноутбуками.

Отметим, что данное решение никак не скажется на выпуске смартфонов и компьютеров Pixel: они разрабатываются другими подразделениями Google. Кроме того, как отмечает ComputerWorld, у Google довольно размытые понятия планшета и ноутбука. Так, например, устройство без клавиатуры — это планшет. Но тот же планшет Pixelbook с присоединенной клавиатурой определяется Google как ноутбук.

О том, какие новинки Google представила на конференции разработчиков в мае — в публикации “Ъ” «Google соответствует ожиданиям».

Кирилл Сарханянц


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