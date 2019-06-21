«Газпром медиа холдинг» и «МаксимаТелеком» создали оператора диджитал-рекламы

«Газпром медиа холдинг» и «МаксимаТелеком» создают новое совместное предприятие «Квант», которое позволит использовать обработку больших данных в рекламе. Об этом компании объявили журналистам на пресс-конференции в пятницу, 21 июня.

«Газпром медиа» получил в СП 51% акций, «МаксимаТелеком» — 49%. Генеральным директором компании назначен Артем Пуликов, который ранее возглавлял интернет-бизнес «МаксимаТелеком».«Квант» будет управлять платформой, которая, как пояснил Артем Пуликов «формирует аудиторные сегменты на основе online и offline данных». В частности, компания будет иметь доступ к данным о 30 млн уникальных пользователей — это консолидированный охват wi-fi-сетей «МаксимаТелеком». «Квант» уже провел несколько рекламных кампаний в пилотном режиме, уточнил Артем Пуликов, не назвав клиентов.

Как уточнил генеральный директор холдинга «Газпром медиа» Дмитрий Чернышенко, холдинг вложил в СП инвестиции, размер которых не раскрывается, и рассчитывает, что данные «МаксимаТелеком» обеспечат ему «прямой доступ к аудитории». Компания «Квант» уже является прибыльной, схема ее работы разрабатывалась в течение года, уточнил он.

«Мы хотим расти быстрее рынка мобильной рекламы»,— заявил совладелец и председатель совета директоров «МаксимаТелеком» Сергей Асланян. Этот тезис повторил Артем Пуликов. Перспективную долю рынка «Кванта» на рынке диджитал-рекламы в компаниях не назвали. Рынок интернет-рекламы в целом в первом квартале 2019 года, по данным АКАР, вырос на 18%, до 51,5 млрд руб. В первом квартале 2018 года интернет-реклама росла на 22%.

Ранее два собеседника “Ъ” на рынке сообщили, что видеохостинг Rutube запустит онлайн-кинотеатр List, особенностью которого станет предоставление бесплатного доступа к платному контенту без рекламы в обмен на прохождение опросов (то есть предоставление данных пользователя о себе). Rutube управляет ООО «Руформ», 66,7% которого принадлежит владельцу Евразийского трубопроводного консорциума Александру Карманову и украинскому бизнесмену Игорю Сырому, еще треть — структурам «Газпром медиа». О том, как связаны эти проекты, в пресс-службе «Газпром медиа» “Ъ” пока не прокомментировали.

Валерия Лебедева