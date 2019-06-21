Детские сады разрешили размещать на первых этажах жилых домов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее размещать детские сады на первых этажах в уже построенных жилых домах. Документ опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что в некоторых случаях использование первых этажей является единственным вариантом решения проблемы доступности дошкольного образования. «Однако применение такого варианта размещения детсада ограничивается требованием использования в отношении детских садов проектной документации повторного использования»,— говорится в справке к документу. Подчеркивается, что проектная документация ранее построенных жилых домов тоже должна относиться к «экономически эффективной» проектной документации повторного использования.

Эта мера поможет регионам создавать новые сады для детей до трех лет, особенно там, где невозможно построить отдельное здание детского сада. Ожидается, что это поспособствует достижению к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Программа развития частных детских садов входит в нацпроект «Демография». В рамках этой программы планируется создать 255 тыс. дополнительных мест в яслях, средства на которые уже заложены в федеральном и региональных бюджетах.

Подробнее о нацпроекте «Демография» и его проблемах читайте в материале “Ъ”.