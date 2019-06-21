«Татнефть» планирует повышать дивиденды в ближайшие три года

«Татнефть» планирует повышать дивидендные выплаты акционерам в ближайшие три года, заявил на годовом собрании акционеров компании ее генеральный директор Наиль Маганов. «Доходность акционеров “Татнефти” должна быть выше, чем в среднем по отрасли»,— отметил он.

Господин Маганов сказал, что это предусматривает проект финансовой стратегии компании, который в ближайшее время будет представлен на утверждение совета директоров Татнефти.

Он заверил, что высокие дивиденды не приведут к образованию дефицита источников финансирования инвестиционной программы «Татнефти», объем которой на 2019 год оценивается в 132,3 млрд руб. При этом Наиль Маганов сказал, «больших внешних заимствований» компании не потребуется.

По итогам 2018 года «Татнефть» планирует выплатить акционерам 197,5 млрд руб. — по 84,91 руб. на каждую акцию. По сравнению с 2017 годом дивиденды возрастут на 112,6%.

Ольга Кудрина, “Ъ-Казань”