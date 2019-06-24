Причуды концентрации

О том, что в России формируются крупные агломерации, сегодня говорят и спорят немало. Но если взглянуть на плотность населения, вопрос напрашивается: а так ли нам нужно «собираться» в города?

Плотность населения РФ

(по федеральным округам, человек на 1 кв. км)

Центральный федеральный округ — 60,5

Северо-Кавказский федеральный округ — 57,6

Южный федеральный округ — 36,7

Приволжский федеральный округ — 28,5

Северо-Западный федеральный округ — 8,3

Уральский федеральный округ — 6,8

Сибирский федеральный округ — 3,7

Дальневосточный федеральный округ — 1,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики, на 1 января 2018 года