РЖД оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности на Перми II

Пермская транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности на железнодорожном вокзале Пермь II. Как сообщается на сайте надзорного органа, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ОАО «РЖД» оштрафовано на 150 тыс. руб. Ранее по постановлению прокурора к административной ответственности по этой же статье был привлечен главный инженер железнодорожного вокзала Пермь II.