21 июня, пятница
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

РЖД оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности на Перми II

Пермская транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности на железнодорожном вокзале Пермь II. Как сообщается на сайте надзорного органа, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ОАО «РЖД» оштрафовано на 150 тыс. руб. Ранее по постановлению прокурора к административной ответственности по этой же статье был привлечен главный инженер железнодорожного вокзала Пермь II.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

партнерский проект

Профиль пользователя