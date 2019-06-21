Течь в дамбе канала имени Москвы могли вызвать дожди

Течь в дамбе канала имени Москвы в Тушино несерьезная, причиной могут быть осадки, которые прошли несколько дней назад, рассказал «РИА Новости» руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин. «На одном из участков увеличена пропускная способность воды через песчаную призму, поэтому мы уровень понизили, смотрим, разбираемся, почему это произошло»,— сообщил он.

Господин Елянюшкин заявил, что в ситуации нет ничего страшного. «Там 40 литров в минуту течь,— сказал он.— Этот участок раскроем и посмотрим. Это может быть какой-то водоносный слой, это может быть из-за осадков, которые несколько дней назад прошли».

Как выяснил “Ъ”, из-за новой протечки вопреки обещаниям речников навигация по каналу имени Москвы в ближайшее время открыта не будет. Судовладельцы несут убытки, исчисляемые миллионами рублей в сутки. Перерезана поставка грузов в порт Коломна и Южный речной порт, а прогулочный флот потерял возможность переходить с севера в центр города и обратно.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Канал имени Москвы дал новую течь».