21 июня, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Шоумен Николай Фоменко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Министр культуры Владимир Мединский вручил актеру, музыканту и ведущему Николаю Фоменко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Согласно указу президента Владимира Путина, господин Фоменко удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

Николай Фоменко — актер театра и кино, теле- и радиоведущий, скрипач, один из основателей и участник бит-квартета «Секрет». Сыграл более чем в 30 художественных фильмах. В 1999 году был удостоен звания заслуженный артист России. Также известен как автогонщик, является мастером спорта России международного класса по автоспорту.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя