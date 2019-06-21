Шоумен Николай Фоменко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Министр культуры Владимир Мединский вручил актеру, музыканту и ведущему Николаю Фоменко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Согласно указу президента Владимира Путина, господин Фоменко удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

Николай Фоменко — актер театра и кино, теле- и радиоведущий, скрипач, один из основателей и участник бит-квартета «Секрет». Сыграл более чем в 30 художественных фильмах. В 1999 году был удостоен звания заслуженный артист России. Также известен как автогонщик, является мастером спорта России международного класса по автоспорту.