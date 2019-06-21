Открыть игорную зону «Красная Поляна» в Сочи было решено в 2016 году, она находится на территории курортов «Горки Город» и «Роза Хутор». Пока единственный ее резидент — ООО «Домейн». В 2017 году компания открыла «Казино Сочи», в 2018-м — зал игровых автоматов «Бонус», а в начале 2019-го — казино «Бумеранг». По данным Kartoteka.ru, владелец компании — зарегистрированная в Сингапуре Silverron International. Выручка ООО «Домейн» за 2017 год составляла 4 млрд руб., чистая прибыль — 2 млн руб. Показатели 2018 года в компании не раскрывают.

В «Казино Сочи» инвестировано 4 млрд руб., в «Бумеранг» — около 700 млн руб., в зал игровых автоматов «Бонус» — около 40 млн руб., сообщил “Ъ” директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрий Анфиногенов. Срок окупаемости, по его словам, называть преждевременно. «Прибыль, которую мы получаем, вкладывается в новые проекты. В целом долгосрочная стратегия развития игорной зоны “Красная Поляна” рассчитана на период до 2042 года. То есть еще как минимум 20 лет мы будем постоянно инвестировать в собственное развитие»,— пояснил он.

Игровое оборудование комплекса сейчас насчитывает более 730 слот-автоматов и 90 игровых столов, компания планирует расширение зала игровых автоматов и развитие проекта «Бумеранг». «Помимо казино “Бумеранг” мы планируем открытие спорт-бара, ресторана a la carte и ночного клуба на втором этаже. В башне здания предусмотрен мини-гостиничный комплекс. На территории курорта “Горки Город” скоро начнется строительство концертно-развлекательной арены с вместимостью до 3 тыс. мест»,— говорит Дмитрий Анфиногенов.

В 2017 году, когда начало работать первое якорное «Казино Сочи», игорную зону посетило 300 тыс. человек, в 2018 году — уже 550 тыс., говорит господин Анфиногенов. При этом в 2017 году доля иностранцев составляла 5%, а в 2018-м — уже 16% от общего количества гостей. С появлением игорной зоны турпоток во всю Красную Поляну растет на 10–15% в год, говорит Дмитрий Анфиногенов. В 2018 году увеличению турпотока способствовало открытие прямого авиасообщения Сочи с Израилем, приоритетная задача в 2019 году — наладить прямое авиасообщение с Китаем, Индией и Объединенными Арабскими Эмиратами, говорит он.