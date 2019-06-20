Депутат Госдумы от регионов Черноземья Сергей Гаврилов спровоцировал массовый протест в Грузии

В столице Грузии Тбилиси проходит многотысячный митинг с требованием отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. Митингующие собрались на проспекте Руставели и, по последним сообщениям, пытаются штурмовать здание парламента. Поводом для массового протеста стал инцидент на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, которое проходило 20 июня.

Президентом ассамблеи является депутат Госдумы РФ от Воронежской и Белгородской областей Сергей Гаврилов (представитель КПРФ). По данным СМИ, он сел в кресло спикера парламента Грузии, что представители оппозиции сочли оскорблением. После этого заседание было прервано, а господин Гаврилов под охраной покинул сначала здание, а потом и страну.

Владимир Зоркий