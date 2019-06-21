Автобусы сбились с «Атласа»

Партнеры «Яндекса» и запущенного экс-главой «Яндекс.Автобусов» сервиса «Атлас» среди перевозчиков столкнулись с претензиями региональных властей. С начала года на Урале вынесли более ста постановлений о привлечении к ответственности за осуществление перевозок без маршрутных карт, арестовав почти 50 автобусов. Изъятие транспорта в качестве наказания применяется редко, но в данном случае правомерно, считают юристы.

Западно-Уральское межрегиональное управление автодорожного надзора (ЗУ УГАДН) проверяет автобусных перевозчиков, использующих сервис «Атлас», следует из ответа ведомства на запрос замдиректора Объединения автопассажирских перевозчиков Алексея Дынько (есть у “Ъ”). Подобные проблемы возникли и у партнеров «Яндекса». Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ЗУ УГАДН, с начала 2019 года в Башкортостане у перевозчиков, использующих «Яндекс.Автобусы» и «Атлас», выявлено 159 нарушений. Управление вынесло 111 постановлений о привлечении к ответственности за регулярные перевозки без маршрутных карт и арестовало 47 автобусов, в том числе по маршрутам Уфа—Екатеринбург и Уфа—Пермь.

«Атлас» запущен в январе 2019 года, им управляет ООО «Атлас Рус» Михаила Томшинского, ранее возглавлявшего аналогичный проект «Яндекс.Автобусы». «За операционную деятельность на земле отвечают партнеры-перевозчики, поэтому мы не держим руку на пульсе и не считаем каждую машину. Но да, нам известно, что ЗУ УГАДН последнее время проявляет повышенную активность»,— заявил “Ъ” Михаил Томшинский. По его словам, обычно за месяц нарушения обнаруживаются не более чем в одной-двух машинах на регион, проверяющие зачастую пытаются вменить осуществление регулярных перевозок без маршрутной карты.

«Это единственная статья в КоАП, которую хоть как-то можно натянуть. Но "регулярная перевозка" — юридический термин, а не семантический. Чтобы стать регулярным перевозчиком, нужно совершить ряд юридически значимых действий, а не только регулярно ездить. Поэтому такие дела при объективном и грамотном судебном рассмотрении УГАДН обычно проигрывает»,— рассуждает господин Томшинский.

«Атлас», по словам господина Томшинского, участвует в разбирательствах перевозчиков с властями, помогая им строить судебную защиту. Так, в Оренбурге суд согласился, что список пассажиров, по которому осуществляется посадка на рейс, может быть не бумажным, а электронным, указывает он. «Наши потери, в отличие от перевозчиков, незначительны. В то же время борьба УГАДН с ветряными мельницами имеет важное последствие: рынок стагнирует, перевозчики боятся обновлять подвижной состав, покупать дорогую качественную технику, в результате страдают качество и безопасность»,— заключает он.

Сервис «Яндекс.Автобусы» сейчас входит в «Яндекс.Путешествия» и работает как агрегатор, уточнила представитель «Яндекса». «Именно партнеры контролируют перевозчиков, с которыми заключают договоры. У нас нет информации по поводу обеспечительных мер в их отношении»,— сообщили в «Яндексе».

23 процента может достигать доля серых перевозок на российском автобусном рынке (данные РЖД)

С начала 2019 года на рынке регулярных автобусных перевозок России присутствует и французский BlaBlaCar. У него тоже были сложности из-за претензий региональных властей. Руководитель BlaBlaCar в России Ирина Рейдер сообщила “Ъ”, что партнерами проекта стали более 400 автобусных компаний и десять автовокзалов. «Это полностью легальные перевозчики, у которых есть все разрешительные документы, в том числе маршрутные карты»,— подчеркнула она. Агрегаторы сами не заинтересованы работать с нарушителями, уверен руководитель кластера Sharing Economy Российской ассоциации электронных коммуникаций Антон Губницын.

Отсутствие карты маршрута регулярных перевозок — административное нарушение, за которое водителю грозит штраф в 5 тыс. руб., а собственнику автобуса — до 300 тыс. руб., говорит партнер НАФКО Павел Иккерт. Автобусы изымают редко, хотя отдельные всплески были в Москве и области в 2016–2017 годах, говорит он. Такие случаи нечасты, но арест автобусов в Башкортостане можно признать правомерным, считает адвокат Александр Домнин.

Владислав Новый, Дмитрий Шестоперов