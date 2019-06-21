Еле теплится

Депутаты профильных комитетов гордумы согласовали выделение МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» субсидии в 56 млн руб., чтобы избежать срыва отопительного сезона. При этом они раскритиковали руководство МУПа и доводы департамента ЖКХ в пользу субсидии, а также настояли на предоставлении отчета о финансовом положении других муниципальных предприятий.



Депутаты нескольких комитетов Пермской городской думы 18, 19 и 20 июня рассматривали вопрос выделения из городского бюджета 56 млн руб. для восстановления платежеспособности МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ). С докладом о необходимости финансовой помощи выступил начальник департамента ЖКХ Александр Власов.

Напомним, МУП эксплуатирует 15 муниципальных котельных, 48 ЦТП, 338 км сетей теплоснабжения. Предприятие отапливает 488 многоквартирных домов. Одноименная дочерняя компания ГКТХ обслуживает жилой фонд. Выручка МУПа в 2017 году, по данным kartoteka.ru, составила 928 млн руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб. Сейчас МУПу требуются деньги для восстановления платежеспособности.

По словам Александра Власова, 2018 год МУП завершил с убытком в 173 млн руб. На 1 января 2019 года дебиторская задолженность составила 527 млн руб., 87 млн руб. уже списано как невозможное к взысканию из-за банкротства управляющих компаний-должников.

Доклад господина Власова 19 июня вызвал критику депутатов комитета по управлению муниципальными ресурсами. Так, Сергей Захаров указал, что большая задолженность является признаком того, что руководство не вело никакой работы по ее взысканию. «За два года удалось взыскать 124 млн руб. С которых УК можно было взыскать — с тех взяли»,— парировал Александр Власов. К тому же, наблюдательный совет, созданный 30 апреля, уже провел заседание и признал работу МУПа в 2018 году удовлетворительной.

И.о. директора МУПа Станислав Баскаков уточнил, что по итогам 2019 года предприятие может получить небольшую прибыль. Однако с нее придется уплатить налоги, заметил депутат Сергей Богуславский.

«Проблема не в недосборе. Это рентабельный бизнес. Почему департамент ЖКХ довел предприятие до состояния, когда оно стоит с протянутой рукой?»— поинтересовался Арсен Болквадзе. «Это кассовый разрыв. Нарушений деятельности на предприятии не выявлено»,— попытался убедить депутата Александр Власов.

«На рынке есть другие коммунальные предприятия, у которых нет субсидий. Я обращаюсь к департаменту ЖКХ: вам нужен такой директор? Дебиторка образуется там, где ничего не делают. Городскому бюджету человек, у которого такие убытки, не нужен»,— отметил Павел Фадеев.

«Субсидией мы закроем разрыв, а его причины мы до конца не поняли. А если решение о субсидии мы не примем, то возникают большие социальные риски при подготовке к зиме. Нужно серьезно разбираться, что происходит с предприятием. Ответы не выдерживают критики»,— заключил Сергей Богуславский.

Депутаты комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами оказались вынуждены согласиться с выделением субсидии, но решили вновь вернуться к рассмотрению этого вопроса после получения необходимых документов.

Уже на следующий день Александр Власов выступил с аналогичным докладом перед комитетом по бюджету. По подсчетам депутата Владимира Молоковских, МУПу потребуется 14 лет для возврата в бюджет 56 млн руб. Также он указал, что в 2018 году, по сравнению с 2017-м, выросли расходы на зарплаты и снизились на расчеты с поставщиками.

По словам Станислава Баскакова, в тарифах МУПа заложено ежегодное повышение зарплат работников на 5%. «В 2018 году мы работали по ФЗ №44, это неудобный порядок закупок, мы не успевали их делать в нужном объеме»,— добавил руководитель МУПа.

«Ситуация непонятная: в уставе сказано, что предприятие создано для прибыли, а ее нет. Вы ссылаетесь на недобросовестные УК и сезонность работы. Но в этих же условиях работают „Т Плюс“, „Пермэнерго“, „Новогор“. Проблема в менеджменте. Нормальный собственник никогда бы денег не дал»,— отметил господин Молоковских.

Председатель комитета Наталья Мельник признала, что вопрос «вызвал негодование из-за вольного обращения с бюджетом». «Хозяйствовать надо уметь. На других комитетах субсидия уже согласована, так как это обеспечение отопительного сезона. Но мы, не доверяя коммерческим структурам, создаем коммунальное предприятие и не можем обеспечить его деятельность. Под вопросом жители города, и мы вынуждены дать деньги, чтобы они не оказались заложниками нашей неэффективной работы»,— сообщила госпожа Мельник.

Владимир Молоковских предложил депутатам предоставить информацию о финансовом состоянии других подведомственных администрации учреждений. «Мы не видим подводных камней, а они оказывают влияние на бюджет. Хотелось бы понять, где могут быть риски»,— заключил депутат.

В итоге депутаты бюджетного комитета тоже согласовали выделение субсидии.

Юлия Сырова