На село вырвались

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Оксана Бреднева впервые выступила перед депутатами заксобрания. Она представила парламентариям программу развития отрасли. Депутаты не дослушали программное выступление до конца, но заявили о готовности поддержать министра. При этом народные избранники попросили госпожу Бредневу уделить особое внимание здоровому питанию.



Недавно назначенная исполняющей обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева впервые выступила перед депутатами заксобрания. Она рассказала парламентариям о приоритетных направлениях развития сельского хозяйства. Председатель краевого парламента Валерий Сухих отметил, что Оксана Бреднева работает министром 14 дней. «Будьте милосердны»,— обратился спикер к коллегам.

«В понедельник в Пермском крае была полностью закончена посевная»,— начала свое выступление министр. «Яровой сев состоялся на площади 305 тыс. га, что составляет 100,3% к прошлому году»,— отчиталась Оксана Бреднева. После актуального вступления она перешла к основной теме доклада. По словам министра, объем производства сельскохозяйственной продукции в 2018 году составил почти 43 млрд руб. «Впервые за многие годы Пермский край занял второе место в Приволжском федеральном округе и семнадцатую позицию среди регионов России»,— отметила Оксана Бреднева. В структуре валовой продукции превалирует животноводство (67,6%), доля растениеводства составляет 32,4%.

Уровень продовольственной безопасности Пермского края составил 82,2%. «Регион полностью и с излишком обеспечен яйцом (169%), уровень обеспеченности молоком составляет 75,6%, мясом — 44,1%, картофелем — 72,2%, овощами — 49,8%»,— сообщила госпожа Бреднева. «Может быть, вы помните времена, когда картофель почти на 100% выращивался в Пермском крае. Сейчас мы снова идем к этому показателю»,— оптимистично отметила руководитель минсельхоза. По ее словам, к 2021 году уровень продовольственной безопасности региона планируется увеличить до 83,8%.

Среди частных задач Оксана Бреднева отметила ввод в оборот неиспользованных земель сельхозназначения. «На 1 января 2019 года неиспользуемая пашня составляет 1 011 тыс. га. При этом пригодно к введению в оборот в ближайшее время только 164 тыс. га. В ближайшие три года мы впервые планируем направить средства на освоение неиспользуемых земель в объеме 191,7 млн руб. (151,7 млн из федерального бюджета и 40 млн руб. из краевого). Это позволит вовлечь в оборот более 30 тыс. га»,— поделилась планами руководитель министерства.

Отдельно Оксана Бреднева рассказала о планах по привлечению инвестиций в отрасль. По ее словам, на 2019–2021 годы запланирована реализация 119 проектов с общим объемом инвестиций 6,4 млрд руб. (в том числе 2,2 млрд руб. со стороны краевого бюджета). «Реализация проектов позволит к концу 2021 года создать 20 тыс. скотомест, увеличить объем производства молока (на 30,5 тыс. тонн) и яиц (20 млн штук)»,— резюмировала министр. После чего перешла к описанию «цифровых агрорешений», таких как «Умное поле», «Умная теплица» и «Умное стадо».

Однако довести свой доклад до финала госпоже Бредневой не удалось. Этому помешало не столько кратковременное отключение электричества в зале заседания, сколько настрой депутатов, желавших быстрее закончить работу и пойти смотреть «Прямую линию с Владимиром Путиным». Кроме того, из-за нахождения двух депутатов в следственном изоляторе, а еще нескольких парламентариев в отпуске число народных избранников балансировало на грани кворума. Поэтому они приняли решение завершить рассмотрение доклада и перейти к вопросам.

«Давайте перейдем к вопросам-пожеланиям»,— предложил Валерий Сухих. «У меня будут ответы-обещания»,— парировала Оксана Бреднева. «Тоже хорошая номинация»,— согласился спикер.

Руководитель фракции ЛДПР Олег Постников заявил, что депутаты от либерал-демократов «готовы всемерно поддерживать» нового министра, и спросил, можно ли адаптировать ФЗ «Об аквакультуре» к краевым реалиям. «Такой закон производители рыбы требуют давно, и он уже есть во многих субъектах»,— отметил депутат. Оксана Бреднева заявила, что заинтересована в обсуждении подобной инициативы. При этом министр отметила, что субсидии для производителей рыбы сейчас «очень скромные».

Председатель социального комитета Сергей Клепцин спросил, предполагаются ли дополнительные меры поддержки для предприятий, «выращивающих экологически чистую продукцию». Руководитель минсельхоза ответила, что в отношении таких продуктов «действуют двойные стандарты». «Люди живут не очень богато. Они хотят покупать такие продукты, но когда дело доходит до покупки, от этого выбора отказываются»,— пояснила госпожа Бреднева. Также она отметила, что понятие «натуральный продукт» не прописано в законодательстве.

Самый необычный вопрос задал лидер фракции КПРФ Владимир Корсун: «В развитых странах пальмовое масло используется, в основном, для технических целей. Как обстоит ситуация с его применением в Пермском крае?». «Пальмовое масло не такое плохое, как мы привыкли о нем думать»,— успокоила товарища Корсуна министр. «Не могу сказать, сколько мы потребляем, но обязательно изучу ситуацию»,— пообещала госпожа Бреднева.

После обсуждения Валерий Сухих поздравил Оксану Бредневу с «боевым крещением». «Но есть такая примета: если министр начинает бодро и хорошо докладывать, значит, он скоро сменит работу. У вас получилось немного по-другому, и это настораживает»,— добавил спикер и заявил о готовности депутатов работать с Оксаной Бредневой.

Константин Кадочников