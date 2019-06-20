Воронежский арбитражный управляющий возглавил партию из коллег

На учредительном съезде Антикризисной партии председателем ее правления был избран директор воронежского филиала СРО «Авангард», арбитражный управляющий Игорь Вышегородцев. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил сам господин Вышегородцев. Он сказал, что в ближайшее время партия планирует подать документы на регистрацию в Минюст. После этого она получит юридический адрес в Воронеже.

«В съезде поучаствовали представители 45 регионов. По нашему уставу лидером партии можно быть только два года, и только один раз»,— отметил господин Вышегородцев. По его ожиданиям, партия будет принимать участие в том числе в политической жизни и избирательных компаниях в Воронежской области.

Партия, по словам Игоря Вышегородцева, будет выступать за переработку банкротного законодательства, создание банкротного кодекса, чтобы «банкротство шло по пути восстановления компаний, а не распродажи их имущества». Ее глава рассчитывает, что в объединение «вступят арбитражные управляющие, те, кто работает в отрасли, а также простые предприниматели, которые разделяют наши ценности».

Сергей Калашников