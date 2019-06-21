На официальном портале произошла врачебная ошибка

Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов. Документ провисел насколько часов, а затем был снят. В СКР “Ъ” пояснили, что на портале «по ошибке» оказался обсуждавшийся еще в 2018 году вариант, вызвавший критику среди медицинского сообщества, и в новом варианте изменятся положения об ответственности врачей — лишение свободы за врачебные ошибки не предусматривается.

Вчера на официальном сайте regulation.gov.ru был опубликован разработанный СКР законопроект. Он предусматривает, в частности, введение двух новых статей в УК РФ — ст. 124.1 «Ненадлежащее оказание медпомощи» и ст. 124.2 «Сокрытие ненадлежащего оказания медпомощи». Напомним, разработка законопроекта началась год назад и обсуждалась с медицинским сообществом, в частности с Национальной медицинской палатой. Как заявлял тогда ее президент Леонид Рошаль, «главным результатом совместной работы с СКР станет такая статья в УК РФ, где будет написано, что за неумышленные осложнения врач не будет сидеть в тюрьме». «Мы настаиваем на рассмотрении иных форм наказания, кроме материального и тюремного»,— сказал он. В представленном вчера законопроекте, вывешенном для независимой антикоррупционной экспертизы, указывается, что наказание для врачей за ненадлежащее оказание медпомощи в зависимости от причиненного вреда может составить до шести лет лишения свободы, штраф — до 200 тыс. руб., за сокрытие некачественного оказания медпомощи коллегами — до трех лет и до 300 тыс. руб. Вчера же на портале нормативных правовых актов был опубликован еще один разработанный СКР законопроект, вносящий изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно ему, осужденные, подозреваемые и обвиняемые медработники, в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, не работавшие более пяти лет, допускаются к медицинской деятельности после прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам и аккредитации.

Провисев несколько часов на сайте, оба законопроекта были удалены. Леонид Рошаль в разговоре с “Ъ” сообщил, что ему известно о снятии проектов, однако причин ему «звонившие из СКР» не объяснили. В СКР “Ъ” сообщили, что первый законопроект был опубликован «из-за технической ошибки». «Это старая версия, разработанная около года назад и уже изученная медицинским сообществом. После этого в нее были внесены изменения в части лишения свободы — теперь оно не предусматривается»,— рассказали там. При этом в СКР не сообщили, какие санкции предусмотрены в новом варианте и когда законопроект будет обнародован. Отметим, что в проекте, который обсуждался прошлым летом, санкции значились иные: по первой статье сроки лишения свободы могли достигать семи лет, во второй — пяти лет. А в пояснительной записке к размещенному вчера законопроекту приведена статистика, согласно которой в 2016 году в следственные органы поступило более 4,9 тыс. сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи. В 2017 году таких сообщений было более 6 тыс., в 2018 году — более 6,6 тыс. По результатам их рассмотрения в 2016 году возбуждено 878 уголовных дел, в 2017 году — 1791, а в 2018 году — 2229 дел. Также сообщалось, что в 2018 году потерпевшими в результате врачебных ошибок признаны 410 человек, 284 из которых скончались. Напомним, ранее в обсуждении законопроекта уже фигурировала статистика, но за полный 2018 год она представлена впервые.

Опрошенные “Ъ” эксперты неоднозначно отнеслись к изменениям в законодательстве, выделяющим медработников в отдельную категорию. Так, юрист правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов заявил: «Медицина — это специфическая сфера, и мы давно предлагали ввести отдельные статьи для медработников, при этом мы считаем, что должны быть отдельные статьи и для сотрудников силовых органов, например нет отдельной статьи о пытках, есть лишь статья о превышении должностных полномочий с применением насилия». Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал заявил, что «выделение медицинских работников в отдельную группу выглядит дискриминационно: в рамках любой специальности возможно совершение неосторожных действий и проявление халатности». Адвокат Иван Манюкин сказал “Ъ”, что предлагаемая ст. 124.1 УК РФ «по факту дублирует существующие ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ст. 118 (причинение тяжкого вреда по неосторожности) УК РФ». Напомним, в 2018 году господин Рошаль заявлял, что именно выделение медиков в отдельную группу позволит декриминализовать врачебную деятельность, так как их дела не будут рассматриваться по ст. 109 и 118 УК РФ. «Что касается предлагаемой ст. 124.2, то она фактически будет дублировать имеющуюся ст. 292 УК РФ (служебный подлог)»,— продолжил господин Манюкин. Кроме того, адвокат отметил, что законопроект «де-факто выводит из-под уголовной ответственности судмедэкспертов, которые имеют реальную возможность фальсификации».

Валерия Мишина, Николай Сергеев