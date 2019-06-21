Депутатам не понравилось видео

Ульяновская городская дума намерена запретить видео­съемку и видеотрансляцию заседаний, введя в свой регламент условие о возможности съемок только с разрешения спикера гордумы. Ряд депутатов против, так как считают, что это противоречит принципам открытости представительного органа, о чем уже есть решения судов в ряде регионов. Общественность указывает на «нездоровую тенденцию» гордумы к закрытости. Наблюдатели полагают, что нововведения — начало подготовки к предстоящей выборной ­кампании.

В минувшую среду ульяновская городская дума планировала рассмотреть на своем заседании вопрос внесения изменений в регламент, среди которых — запрет на осуществление видеосъемки на заседаниях представительного органа. В подготовленном проекте решения, внесенном председателем гордумы, предлагается статью о порядке проведения заседаний гордумы дополнить текстом следующего содержания: «осуществление видео-, теле-, аудиотрансляций с заседания, производство видео-, кино­съемки на заседании городской думы допускается только с разрешения председательствующего».

В среду утром на заседании фракции «Единой России» было решено перенести принятие решения на следующее заседание гордумы (состоится 26 июня), предварительно обсудив его на комитетах. Возможно, причиной переноса стал негативный общественный резонанс на нововведение после того, как о проекте решения сообщил в «Твиттере» депутат Антон Антипов («Единая ­Россия»).

«Я так и не понял смысла этих требований, вводить их ни в коем случае нельзя. Считаю, что наша представительная власть и без того достаточно закрыта, некоторые руководители не до конца прочувствовали новую политическую ситуацию»,— сказал господин ­Антипов.

Коллег готов поддержать их политический оппонент — единственный депутат гордумы от КПРФ Яков Панков: «Даже рассматривать такой вопрос нельзя. Наверное, опасаются, что непопулярные решения в преддверии выборов будут выложены в интернет и сформируют негативное мнение о некоторых депутатах». Кто был инициатором нововведения, так и не известно. По словам Антона Антипова, «выяснить это не удалось, никто не ­признается».

Спикер гордумы Илья Ножечкин пояснил „Ъ“, что «гордума настроена на максимальную открытость, но открытость должна совмещаться с интеллигентным и деловым ведением самого заседания». «Здесь не идет речь о введении каких-то особых норм, это типовое положение для регламентов представительных органов как государственной власти, так и местного самоуправления, и такое есть в различных регионах, подборку можем дать. Речь идет не о запрете, а только о наведении порядка. Это некорректно, когда прямо в лицо пытаются поставить средство записи»,— сказал господин ­Ножечкин.

Отметим, что попытки запрета депутатами видеосъемок на заседаниях городских представительных органов уже были в ряде других регионов России. Так, запрет видео­съемки на заседаниях в 2015 году пыталась внести в свое положение гордума Комсомольска-на-Амуре. Аналогичную поправку в октябре 2016 года внесли в регламент депутаты гордумы Заволжья в Нижегородской области (ее опротестовала облпрокуратура), в июне 2015 года Костромской областной суд признал незаконным запрет гражданским активистам проводить видео­съемку открытого заседания гордумы Костромы, 8 июня этого года горсуд Сакт-Петербурга удовлетворил иск активистки Марины Мачневой, оспаривавшей запрет на съемку должностных лиц во время личного приема граждан, установленный администрацией губернатора.

На закрытость гордумы Ульяновска часто указывают политики и общественники. Так, накануне, во вторник, Наталию Лазареву, создателя и руководителя общественной организации «Правовое экологическое сопротивление» не пустили на первую половину открытого заседания думского комитета по архитектуре, хотя она за два дня подавала заявку на участие на всем заседании комитета с правом выступления по вопросу о генплане. «Я ей сказал, что это моя епархия, и я не обязан пускать ее на все вопросы. Там был ее профильный вопрос, на него ее и пустили»,— сказал „Ъ“ председатель комитета Дмитрий Плохих. «Подобные ограничения нарушают сам принцип гласности и открытости работы УГД, превратят все ее заседания и комитеты в закрытые, что вызовет дополнительный отрицательный резонанс накануне выборов в 2020 году»,— заявляет госпожа Лазарева в своем обращении к депутатам.

К слову, в заксобрании Ульяновской области подобных ограничений в регламенте нет. «Я считаю, что такие ограничения, в том числе по допуску на заседания комитетов, излишни. Вести видеосъемку у нас можно когда угодно и сколько угодно, а для того чтобы присутствовать на моем комитете, достаточно просто и предупредить, хоть перед самым заседанием. Не вижу ни одного, кто бы из председателей мог бы отказать. И я не помню, чтобы по этому поводу были в регламенте особые оговорки»,— сказал „Ъ“ лидер фракции ЛДПР (в прошлом созыве — председатель мандатной комиссии) Дмитрий Грачев.

На закрытость и непрозрачность деятельности гордумы указывает и независимый юрист, уполномоченный по защите прав потребителей на общественных началах Константин Толкачев. «Они словно существуют в какой-то своей микровселенной, их мало интересуют точечная застройка, уничтожение зеленых зон, ситуативное изменение генплана, отсутствие внятной стратегии в ремонте дорог. Из всей работы думы мы в ее сообщениях только видим, что они осмотрели какую-нибудь детскую площадку, поприсутствовали на каком-то празднике. Но реальные городские проблемы вне поля их зрения»,— заявил юрист. По его словам, за квартал в адрес гордумы поступило 50–60 обращений, «это все равно что ничего, это для депутатов катастрофа, депутатам не верят, на них не надеются».

Справедливости ради отметим, что в среду Илья Ножечкин поддержал обращение своих коллег по фракции Антона Антипова и Дениса Хлыстуна о необходимости ведения через интернет видеотрансляции заседаний, которой еще никогда и не было в истории гордумы. При этом господин Ножечкин заявил „Ъ“, что решение о трансляции все равно не отменяет изменений в регламент по видеосъемке.

Дмитрий Грачев, одобряя обещание видеотрансляций, при этом считает, что все эти нововведения — начало подготовки депутатов к предстоящим выборам в гордуму (в сентябре 2020 года) и желание показать себя только в хорошем ракурсе.

Сергей Титов, Ульяновск