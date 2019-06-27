«Вхождение в Сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО гарантирует увеличение популярности санатория за границей»

Расположенный в Башкирии геопарк «Янган-Тау» может получить статус первого на территории постсоветского пространства геопарка ЮНЕСКО. О том, как родилась идея создания геопарка и как теперь он может измениться, в интервью “Ъ” рассказал директор санатория «Янган-Тау» Альфред Акбашев.

— Kак появилась идея включения «Янган-Тау» в сеть геопарков ЮНЕСКО?

— Идея геопарка «Янган-Тау» родилась в стенах санатория. Место, в котором расположена здравница, уникально. Не только из-за горы Янгантау, в недрах которой, вопреки законам геологии, происходит термальная активность (целебный геотермальный пар — главный лечебный природный фактор санатория). Но и из-за того, что большая часть Салаватского района при детальном изучении оказалась богата геологическими, биологическими и археологическими памятниками. Организовав территорию в форме геопарка, можно сохранить и сберечь все эти природные памятники, избежав при этом строгих запретов на их посещение. Это позволяет активно вести образовательную и научную деятельность. Так, для развития проекта объединились санаторий «Янган-Тау», специалисты Научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности и администрация Салаватского района. В мае 2016 года на пленарном заседании научно-практической конференции «Перекресток культур: межкультурный диалог и сотрудничество на евразийском пространстве» с участием делегации ЮНЕСКО руководство республики приняло решение о необходимости создания и развития геопарков в Башкортостане. В итоге в 2016 году при правительстве Республики Башкортостан создана рабочая группа по проектированию геопарков, а в Салаватском районе форма стала рассматриваться как путь развития его территории. В начале ноября 2017 года номинационное досье на вступление в Сеть глобальных геопарков (СГГ) ЮНЕСКО было передано в бюро международной программы по геопаркам и геонаукам ЮНЕСКО в Париже.

— Что это даст территории?

— Концепция глобального геопарка предполагает устойчивое развитие территории, обеспечивающее сохранение природных богатств и участие местного населения. Развитие геопарка позволит санаторию сохранить его бальнеологические ресурсы, эстетичность и привлекательность окружающих ландшафтов. А для местного населения увеличатся возможности реализации продуктов питания и сувениров, сохранения культуры и традиций. Появление новых туристических центров на территории «Янган-Тау» и развитие рекреационной инфраструктуры обеспечат значительный рост рабочих мест для местных жителей, увеличение предпринимательской активности.

— Существуют какие-то препятствия для получения статуса ЮНЕСКО?

— В конце июля 2018 года геопарк «Янган-Тау» посетила миссия экспертов ЮНЕСКО для оценки территории соответствия критериям глобальных геопарков ЮНЕСКО. В апреле 2019 года был передан официальный ответ от совета СГГ ЮНЕСКО, в котором перечислен ряд рекомендаций, по выполнению которых будет принято окончательное решение.

— Когда может быть принято решение?

— Сейчас готовится отчет по результатам выполнения рекомендаций СГГ ЮНЕСКО. Он будет рассматриваться на шестом международном симпозиуме Азиатско-Тихоокеанской сети геопарков в Индонезии в начале сентября. Результаты будут опубликованы весной 2020 года.

— Как на будущее самого санатория повлияет получение статуса?

— Вхождение в Сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО гарантирует увеличение популярности санатория за границей. Мы ожидаем стабильный приток зарубежных туристов. Гора Янгантау — один из ключевых природных объектов, имеющих международное значение, а сам санаторий является организационной основой геопарка. У здравницы развитая инфраструктура, высокий уровень медицинской базы и обслуживания, все природные лечебные факторы, широкий медицинский профиль и комфортные цены. Это полноценный комплекс для лечения и отдыха, аналогов которому нет за рубежом. Геопарк позволит гостям санатория не только оздоравливать тело, но и душу: общение с природой, получение новых знаний и ярких впечатлений благоприятно влияют на психоэмоциональный статус. Благодаря вхождению в семью геопарков ЮНЕСКО о санатории и геопарке «Янган-Тау» будут знать в Южной Америке и Юго-Восточной Азии, в Европе и Канаде.

— Какие обязательства этот статус будет накладывать на сам геопарк, и санаторий в частности?

— Геопарк «Янган-Тау» должен соответствовать критериям глобального геопарка. В частности, необходимо вовлекать местное население и коренные народы в управление и развитие геопарка, обмениваться опытом с другими глобальными геопарками, охранять геологическое наследие в рамках национального законодательства, установить запрет на участие управления геопарка в продаже геологического наследия вне зависимости от его происхождения.

Беседовала Ольга Мухина