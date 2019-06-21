У Capital Group появился семейный офис

Capital Group Павла Те решила развивать популярное на рынке недвижимости направление — коворкинги. Девелопер намерен в ближайшее время открыть в Москве более 20 тыс. кв. м гибких офисов под брендом Business Club. По данным “Ъ”, заниматься новым проектом будет сын Павла Те Герман, у которого уже есть несколько девелоперских активов.

Capital Group начала развивать сеть коворкингов, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости и подтвердили в пресс-службе компании. Для нового направления группа создала отдельное подразделение Business Club. Коворкинг под этим брендом уже работает в башне «Город столиц» в деловом центре «Москва-Сити». В Capital Group сообщили, что еще один объект площадью 4 тыс. кв. м откроется во второй очереди комплекса «Око» в «Москва-Сити». В ближайших планах компании заявлено 20 тыс. кв. м коворкинг-пространств. По данным JLL, площадка на 8,7 тыс. кв. м заработает в жилом комплексе «Лица» на Ходынском поле. Все перечисленные объекты принадлежат Capital Group.

Другой собеседник “Ъ” знает, что открытие коворкинга в «Око» запланировано на осень 2019 года, в «Лицах» — на первый квартал 2020-го. Получается, что Business Club уже в следующем году может войти в число крупнейших операторов гибких офисов (см. таблицу).

Крупнейшие операторы коворкингов в Москве в 2019 году Оператор Площадь (тыс. кв. м) Regus 34 Workki 14 SOK 14 Meeting Point 13 «Ключ» 7 «Рабочая станция» 7 Sreda 6 «Старт» 5 Deworkacy 5 ОАК24 4 СEO Rooms 4 Источник: CBRE.

В JLL считают выбранные локации удачными. В «Москва-Сити» сосредоточено 20% всего предложения офисов класса А в Москве, а значит, концентрация бизнеса и деловой активности крайне высока, что формирует спрос на коворкинги, рассуждает руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Елизавета Голышева. Район Ходынского поля с большим количеством жилья высокого уровня, близкий к деловому району Ленинградского проспекта, также перспективен для Business Club, говорит она.

По словам двух собеседников “Ъ”, заниматься развитием коворкингов будет сын Павла Те Герман. По данным ЕГРЮЛ, у него уже есть активы в девелопменте. Герман Те указан совладельцем одного из объектов группы — ЖК Bauman House. Ему также принадлежат 50% долей в ООО «Вионет-Групп», которое собиралось строить апарт-отель на Тверской улице. Совладельцем других 50% указан Мурад Бениаминов, он значится партнером «Киевской площади» по гастромаркету «Депо». По словам одного из собеседников “Ъ”, Мурад Бениаминов работает с Германом Те и над сетью коворкингов.

В Knight Frank оценивают вложения в открытие Business Club не менее чем в 40 тыс. руб. за 1 кв. м, а с премиальной отделкой порог увеличится до 60 тыс. руб. Коворкинг в «Москва-Сити» может окупиться за два года, говорит партнер компании Дмитрий Атопшев. Директор направления гибких офисных решений CBRE Татьяна Шараева оценивает вложения в строительство, приобретение мебели, капсул для сна и оборудования не менее чем в $1 тыс. на 1 кв. м. Окупаемость будет зависеть от ценовой политики и может достигать четырех-пяти лет. При этом в «Москва-Сити» можно ждать высокую, не менее 80–85%, загрузку коворкинга, поскольку спрос пока превышает предложение.

По словам собеседника, знакомого с деталями проекта, стоимость рабочего места в новом проекте начинается от 20 тыс. руб. в месяц. Это меньше, чем в среднем в «Москва-Сити», где аренда рабочего места обходится в 24–40 тыс. руб., указывает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.

По данным JLL, рынок гибких офисов в Москве по итогам 2018 года вырос на 84%, превысив 120 тыс. кв. м. В ближайшие годы сектор будет расти на 30–40% ежегодно. Несмотря на высокие темпы развития, объем коворкингов пока не превышает 1% от всех офисных площадей.

Управляющий директор Regus (оператор коворкингов) в России Ирина Баева отмечает, что на рынке высокая ротация среди операторов. Всего в России около 600 коворкингов, из них 200 расположены в Москве. При этом около 30% московских коворкингов — сетевые, и эта доля растет.

Елизавета Макарова