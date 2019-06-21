«Русмолко» утекает в Сингапур

Сингапурская Olam International, которая стала основным владельцем Русской молочной компании («Русмолко») в 2012 году, может выкупить оставшиеся 25% у основателя Наума Бабаева. Бизнесмен мог потерять интерес к этому бизнесу, решив сосредоточиться на своем основном проекте — крупнейшем производителе индейки «Дамате».

О том, что сингапурская группа Olam International может в этом году стать единоличным владельцем «Русмолко», выкупив долю основателя Наума Бабаева, “Ъ” сообщил источник, близкий к российской компании. Об этом слышал и собеседник “Ъ” в окружении бизнесмена. По словам одного из источников, соответствующий опцион у Olam появился еще в 2012 году. Тогда сингапурская группа договорилась о вложении $75 млн в «Русмолко» в обмен на 75% бизнеса. Остальная доля — у господина Бабаева, который сохранил за собой пост председателя совета директоров. По итогам сделки стоимость «Русмолко» должна была достичь $130 млн.

«Русмолко» называет себя одним из крупнейших производителей сырого молока в стране. По собственным данным, управляет молочными комплексами в Пензенской области на 20,4 тыс. голов, земельным банком на 156 тыс. га, элеватором на 100 тыс. тонн единовременного хранения и др. В 2018 году «Русмолко» увеличила объем производства молока на 13,3%, до 85 тыс. тонн. Консолидированная финансовая отчетность не раскрывается. Представители «Русмолко» и Olam отказались от комментариев. Связаться с господином Бабаевым не удалось.

По словам источников “Ъ”, Наум Бабаев утратил интерес к «Русмолко» и давно отошел от управления компаний. У Olam, напротив, есть планы на актив, отмечает один из собеседников “Ъ”. Так, до 2021 года «Русмолко» планирует удвоить поголовье молочных комплексов в Пензенской области, что позволит увеличить производство до 180 тыс. тонн сырого молока в год. По оценкам Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), это позволит компании войти в тройку крупнейших производителей молока в России. Для сравнения: лидер рынка холдинг «Эконива» Штефана Дюрра в 2018 году произвел 484 тыс. тонн сырого молока, сообщала компания.

По словам старшего аналитика «Атона» Виктора Димы, стоимость доли господина Бабаева могла быть оценена исходя из оговоренного сторонами мультипликатора к финансовым показателям компании за определенный период. Показатель может быть на уровне одной-двух выручек, добавляет он. По данным «Союзмолока», в 2018 году средняя стоимость сырого молока в России была на уровне 22,86 руб. за 1 л без НДС. Исходя из этой цифры и объема производства оборот «Русмолко» можно оценить в сумму до 2 млрд руб., а стоимость доли Наума Бабаева — до 1 млрд руб. Как отмечает Виктор Дима, стратегические инвесторы из числа международных компаний предпочитают иметь полный контроль над проектами в России, а на партнерство готовы на этапе входа в рынок.

В 2012 году планировалось, что через три года «Русмолко» станет крупнейшим российским производителем молока и войдет в Топ-10 игроков в мире. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов считает, что на этих планах негативно сказалось начавшееся в 2014 году падение реальных доходов населения, что привело к сокращению спроса на молоко, а также неопределенность с господдержкой. В 2013–2015 годах были задержки с предоставлением субсидий и льготным кредитованием, напоминает он.

По словам источника “Ъ”, Наум Бабаев хочет сосредоточиться на развитии ГК «Дамате», крупнейшего производителя индейки в России, которым бизнесмен владеет вместе с Рашидом Хайровым. «Дамате» — один из претендентов на выкуп у ВЭБ.РФ некогда своего ближайшего конкурента на рынке индейки ГК «Евродон», а средства от продажи доли в «Русмолко» могли бы пойти на финансирование этой сделки, рассуждает собеседник “Ъ”.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев