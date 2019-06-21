Василия Бойко-Великого вернули следствию

Как стало известно “Ъ”, в среду до позднего вечера в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) продолжался допрос бизнесмена, главы совета директоров компании «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого по делу о растрате средств ростовского банка «Кредит экспресс». По итогам допроса бизнесмен был задержан. Также задержана председатель правления кредитного учреждения Алла Кабанова. Господин Бойко-Великий получил широкую известность не только как предприниматель и филантроп, но и как главный обвиняемый по делу о мошенничестве с земельными паями в Подмосковье. Это дело следователи МВД расследовали десять лет, а единственный дошедший до суда эпизод рассматривается в нем уже два с лишним года.



Как рассказали источники “Ъ”, вызов на допрос для Василия Бойко-Великого оказался полной неожиданностью — до сих пор его на допросы по делу о растрате 17 млн руб. из средств лишившегося в 2018 году лицензии банка «Кредит экспресс», где господин Бойко-Великий являлся членом совета директоров, ни разу не вызывали. Допрос в среду в здании Главного следственного управления СКР в Техническом переулке продолжался до позднего вечера. В итоге бизнесмену предъявили обвинение по ст. 160 УК РФ (растрата).

Тогда же были проведены обыски в структурах предпринимателя. Также задержана председатель правления банка «Кредит экспресс» Алла Кабанова.

В окружении господина Бойко-Великого “Ъ” заявили, что к финансовым операциям ростовского банка он отношения не имел. Что касается кредитов, которые банк выдавал компаниям бизнесмена, то все они были краткосрочными, предоставлялись под высокий процент — 21–22% годовых — и исправно обслуживались. Вне зависимости от будущего процессуального статуса бизнесмена и даже возможного избрания ему меры пресечения, отмечают представители господина Бойко-Великого, его компании будут работать в обычном режиме. «Возможные претензии к Василию Вадимовичу могут носить только заказной характер»,— сказал собеседник “Ъ”.

Отметим, что бизнесмен в настоящее время является обвиняемым по крупному делу о мошенничестве с земельными паями в Рузском районе Подмосковья.

За десять лет, что длилось расследование, из дела выпали все основные эпизоды, и лишь один из них сейчас является предметом рассмотрения в Рузском горсуде. Процесс длится уже более двух лет, защита требует либо оправдать предпринимателя, либо прекратить его уголовное преследование в связи с истечением сроков давности. Однако судебного решения пока нет.

В четверг утром СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении господина Бойко-Великого, госпожи Кабановой, а также ряда сотрудников банка «Кредит экспресс». Им вменяется хищение средств банка в размере свыше 180 млн руб. и $929 тыс. «Фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. На данный момент установлен 31 факт хищения средств, работа по выявлению аналогичных эпизодов продолжается. Также следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам»,— говорится в пресс-релизе на сайте СКР.

Владислав Трифонов