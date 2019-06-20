В Петербурге планируется создать велодорожки протяженностью более 50 км

В Петербурге к 2021 году планируется создать велодорожки общей протяженностью более 57 км. Об этом заявила представитель Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» Анна Леонова.

По ее словам, будут созданы новые маршруты в «спальные» районы города, они свяжут часть уже созданных веломаршрутов. При этом, согласно данным опроса горожан, перспективными направлениями развития велодорожек являются направления с окраин в центр Петербурга, сообщает ТАСС.

Напомним, что к осени будут созданы новые веломаршруты во Фрунзенском и Московском районах города. Работы выполнит ООО «Геоизол».