21 июня, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

В Петербурге планируется создать велодорожки протяженностью более 50 км

В Петербурге к 2021 году планируется создать велодорожки общей протяженностью более 57 км. Об этом заявила представитель Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» Анна Леонова.

По ее словам, будут созданы новые маршруты в «спальные» районы города, они свяжут часть уже созданных веломаршрутов. При этом, согласно данным опроса горожан, перспективными направлениями развития велодорожек являются направления с окраин в центр Петербурга, сообщает ТАСС.

Напомним, что к осени будут созданы новые веломаршруты во Фрунзенском и Московском районах города. Работы выполнит ООО «Геоизол».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя