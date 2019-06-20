ГИК планирует продлить сроки приема документов у кандидатов в муниципальные депутаты

Санкт-Петербургская избирательная комиссия наметила меры по борьбе с «тайными» муниципальными выборами. Для этого продлены сроки приема документов у кандидатов на участках, где допускались нарушения.

В настоящий момент несколько проблемных участков проверяются, в том числе прокуратурой. Известно, что уже направлены запросы в ведомство о проверке ряда муниципальных образований. В частности, рабочая группа ГИК рассмотрела действия руководства МО «Сосновское», которое опубликовало решение о начале приема документов 11 июня. В избирком же эта информация попала только 15 июня, сообщили “Ъ-СПб” в организации. Соответственно, правила были нарушены, а все необходимые процедуры не доведены до конца. В данном случае рабочая группа предложила признать действие и бездействие ИКМО незаконным и привлечь виновных к административной ответственности.

В МО «Сампсониевское» публикация вышла 10 июня, однако обстоятельства доведения информации до участников выборов требуют проверки. В Горизбирком данные о начале кампании пришли только 17 июня. До этого момента поступали жалобы от кандидатов, которые не могли найти адрес ИКМО. Сейчас, как говорят в ГИК, ситуация в этом муниципальном округе нормализовалась. Тем не менее, в связи с этим случаем, рабочая группа предложила продлить срок приема документов у кандидатов до 20 дней, начиная с 18 июня. Более того, ИКМО обязано принимать их в течение восьми часов ежедневно.

В МО «Шувалово-Озерки» публикации о начале выборов вышли в свет 14 и 15 июня. С этим в муниципалитете проблем нет, однако местный избирком также обязали обеспечить ежедневный восьмичасовой прием документов.

При этом также имеется ряд жалоб на МО «Сергиевское» и несколько других, рассказали “Ъ-СПб” в городской избирательной комиссии. В то же время дополнительной проверки требует только «Сосновское». В остальных местах проблем с исполнением решений ГИК не зафиксировано.

В дальнейшем Горизбирком намерен привлечь к ответственности должностных лиц, которые виновны в неисполнении решений ЦИК и ГИК, продлить срок приема документов у кандидатов в тех МО, где решения о назначении выборов публиковались не должным образом, а также установить сроки работы ИКМО в восьмичасовом режиме. Кроме этого, избирательным комиссиям внутригородских муниципальных образований предписано работать «до последнего посетителя» — то есть, принимать всех, кто пришел до окончания времени приема, даже если собралась очередь. Все незаконные решения местных избиркомов будут отменены, пообещали в городской избирательной комиссии.

Олег Дилимбетов