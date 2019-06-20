В Саратовской области пересмотрели организацию лекарственного обеспечения льготников

В Саратовской области будут выделены дополнительные денежные средства на приобретение лекарств. Об этом, комментируя «прямую линию» президента Владимира Путина, заявил губернатор Валерий Радаев. Точную сумму он не сообщил.

Министр здравоохранения региона Наталия Мазина уточнила, что организация работы по обеспечению препаратами льготников в области «пересмотрена». Она напомнила, что с 1 марта проводятся аукционы на поставку лекарств, в том числе сахароснижающих препаратов, однако в некоторых случаях «потенциальные поставщики не выходят для участия в конкурсах». Ситуацию проанализировали и отказались от применения референтных цен (средневзвешенная цена с учетом состоявшихся аукционов). «Сейчас процесс закупок льготных лекарственных препаратов идет штатно», - заверила она.

Ранее сообщалось, что по информации о наличии лекарств на складах города и отсутствия их в аптеках начата доследственная проверка.

Марина Ковалева