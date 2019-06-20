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Саратов. Средняя Волга

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Пресс-релиз

Проблемой лекарственного обеспечения в Саратове занялись следователи

В Саратове проводится доследственная проверка по факту наличия на аптечных складах города лекарственных препаратов, которые не попадают в аптечную сеть. Соответствующая информация поступила на «прямую линию» президента Владимира Путина, уточнили в пресс-службе СК РФ.

Следователи установят причины возникновения проблемы, дадут юридическую оценку действиям ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

О причинах перебоев с лекарственными препаратами в Саратовской области читайте в материале «Ъ-Средняя Волга» «Инсулин на грани срыва».

Марина Ковалева


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