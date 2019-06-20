Инсулин на грани срыва

С начала года в Саратовской области признаны несостоявшимися 20 аукционов на закупку сахаросодержащих препаратов для больных сахарным диабетом на сумму 85 млн руб. Министр здравоохранения региона объяснила это отсутствием заявок на участие, которое связала заниженными начальными (максимальными) ценами на препараты. Глава ведомства заверила, что ситуация под контролем и что на аптечных складах региона есть запас препаратов на два месяца. Эксперты связывают сложившуюся ситуацию, которая наблюдается не только в Саратове, с высокой себестоимостью отечественного ­инсулина.

В Саратовской области с начала года было сорвано 20 аукционов на поставку сахароснижающих препаратов и изделий медицинского назначения на общую сумму около 85 млн руб. Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения региона Наталии Мазиной о ситуации в сфере лекарственного обеспечения диабетиков в регионе, распространенном пресс-службой ведомства.

В качестве возможной причины срыва аукционов она называет отсутствие заявок от поставщиков. «Это могло быть связано с тем, что при расчете начальной максимальной цены контракта использовались референтные цены (средневзвешенная цена с учетом состоявшихся аукционов), которые в некоторых случаях оказывались ниже предельных цен, зарегистрированных в государственном реестре лекарственных средств. И только после детальной проработки вопроса с региональным агентством по закупкам и установления причин мы смогли провести конкурсные мероприятия в мае 2019 года без применения референтных цен»,— уточняет Наталия Мазина.

Напомним, Росздравнадзор выявил проблемы с обеспеченностью сахароснижающими препаратами диабетиков в регионе, жители которого пожаловались в федеральный Минздрав на низкую обеспеченность лекарствами. От областного министерства потребовали устранить выявленные нарушения.

Глава ведомства заявила, что держит на постоянном контроле ситуацию с обеспечением сахароснижающими препаратами для диабетиков региона. Как писал „Ъ“, проблемы с обеспечением льготников инсулином в Саратовской области возникают регулярно. Последний случай был в конце мая, когда в социальных сетях появились фотографии очереди за инсулином в поликлинике при городской больнице № 1 Саратова. Сообщалось о задержках в выдаче препаратов, а также о том, что медикаменты выдают на неделю, а не на месяц.

Все еще ведется расследование уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), которые повлекли смерть 28летней Ольги Богаевой, инвалида 1й группы по сахарному диабету. Женщина скончалась 14 сентября 2018 года, проведя месяц в больнице из-за развития почечной недостаточности. Ей был прописаны препараты железа и «Эпоэтин», и в течение 2017 года пациентка получала их в необходимом количестве, однако в январе 2018го врачи ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 20» перестали выписывать рецепты на них, так как лекарства отсутствовали в аптеках. Это было связано с тем, что аукцион на поставку медикаментов объявили только в мае 2018 года, и он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Всего, по данным регионального минздрава, в Саратовской области проживают 84 тыс. больных сахарным диабетом, и каждый год количество больных, получающих инсулинотерапию, увеличивается на 2%, получающих комбинированную терапию — на 9%, получающих таблетированные препараты — на 5%, в связи с чем корректируются потребности в сахароснижающих препаратах и, соответственно, финансирование их закупок.

В минздраве области заявили, что подсчитать объем требуемого проживающим в регионе льготников инсулина практически невозможно, так как он постоянно меняется: количество больных меняется (встают на учет, снимаются с учета), кроме того, отдельные группы получают разную терапию и разные препараты, которые оказывают разное действие. Стоимость этих препаратов также разнится.

По данным министерства, в 2018 году на приобретение различных видов инсулинов было выделено 300 млн руб., в этом году ведомство уже получило 317 млн, а на ближайшем заседании областной думы ожидается выделение 100 млн руб., часть из которых также будет потрачена на сахароснижающие ­препараты.

Эксперты подтверждают тезис руководителя саратовского минздрава о низкой закупочной цене инсулина. Президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов называет одной из возможных причин проблем с закупками сахароснижающих препаратов высокую себестоимость кристаллов инсулина, которые производит одна компания. «Инсулин полного цикла у нас производит только одно предприятие — завод в Орле (ЗАО „Санофи-Авентис Восток“. — „Ъ“). В связи с тем, что его объемы невелики, то и себестоимость высокая. А предлагаемые в системе госзакупок начальные (максимальные) цены зачастую уже ниже себестоимости, и заключать такие контракты поставщикам, естественно, невыгодно»,— отмечает эксперт.

Марина Ковалева