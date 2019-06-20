Kia представила новый кроссовер Seltos

Kia Seltos. Фото: Kia

Kia Seltos. Фото: Kia

Автомобиль получил дизайн в фирменном стиле современных моделей корейского автопроизводителя. В зависимости от рынка, машина получит различные варианты бензиновых и дизельных моторов, а также несколько типов коробки передач — механическую, автоматическую, роботизированную и вариатор. Будут доступны передне- и полноприводные версии.

В оснащение Seltos войдут цифровая панель приборов, мультимедийная система с акустикой Bose, проекционный дисплей, кожаная отделка салона, светодиодная оптика, а также системы активной безопасности. Будет предусмотрена система, позволяющая выбирать режимы работы силовых агрегатов из трех режимов (Normal, Eco и Sport).

Напомним, на российском рынке машина появится в продаже в 2020 году. Спецификации Kia Seltos для России пока не названы.