Суд огласил приговор бывшему замдиректора ФСИН по делу о взятках при строительстве СИЗО «Кресты-2»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Баринова, признанного виновным по п.г ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки). Баринов вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По делу проводились выездные судебные заседания в больнице Гааза, где в настоящий момент находится фигурант, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

В итоге суд назначил Баринову наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в ИК строгого режима со штрафом в 950 тыс. рублей. В прениях прокурор просил назначить наказание в виде 2,5 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн руб., а защита — освободить обвиняемого по отбытию.