СКР подготовил проект поправок в УК РФ по «медицинским» статьям

Следственный комитет России подготовил проект поправок в Уголовный кодекс РФ, которые направлены на дополнительную регламентацию ответственности медиков. Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Независимая антикоррупционная экспертиза продлится до 26 июня.

В случае принятия поправок в УК РФ будут введены специальные статьи — ст. 124.1 (ненадлежащее оказание медицинской помощи), ст. 124.2 (сокрытие нарушения оказания медицинской помощи), а также изложена в новой редакции ст. 235 (незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности).

Нарушение медицинским работником своих профессиональных обязанностей (ст. 124.1), которое привело к:

причинению тяжкого вреда здоровью человека, повлечет за собой штраф до 200 тыс. руб. с лишением права занимать определенные должности, либо обязательные (до 360 часов) и исправительные (до двух лет) работы;

смерти человека, буден наказываться штрафом до 500 тыс. руб. с лишением права занимать определенные должности, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, а также принудительными работами сроком до четырех лет;

смерти двух или более лиц, повлечет ограничение свободы сроком до шести лет и лишение права заниматься определенной деятельностью.

По ст. 124.2 УК РФ будут привлекаться врачи за внесение недостоверных сведений в медицинскую документацию. За это нарушение предусмотрены санкции:

если действия медицинского работника, привели к причинению тяжкого вреда здоровью либо смерть одного или более лиц — штраф до 300 тыс. руб. либо ограничение свободы до трех лет;

те же действия, совершенное должностным лицом, повлекут за собой штраф до 1 млн руб., а также лишение свободы до четырех лет и лишение права занимать определенные должности.

Расширение ст. 235 предполагает наказание за предоставление поддельных документов о медобразовании — штраф до 2 млн руб. или лишение свободы сроком до семи лет в случае смерти двух и более лиц.

С инициативой добавить статьи в КУ СКР выступил еще в июле прошлого года. В СКР считают, что ни одна из действующих статей кодекса «не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности». Сейчас действия врачей, влекущие смерть или вред здоровью пациента, квалифицируются по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность).

Как на инициативу СКР отреагировали медики, пациенты и юристы в публикации “Ъ” «Врачебным ошибкам подбирают цену».