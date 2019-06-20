СКР подготовил проект поправок в УК РФ по «медицинским» статьям

Следственный комитет России подготовил проект поправок в Уголовный кодекс РФ, которые направлены на дополнительную регламентацию ответственности медиков. Документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Независимая антикоррупционная экспертиза продлится до 26 июня.
В случае принятия поправок в УК РФ будут введены специальные статьи — ст. 124.1 (ненадлежащее оказание медицинской помощи), ст. 124.2 (сокрытие нарушения оказания медицинской помощи), а также изложена в новой редакции ст. 235 (незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности).
Нарушение медицинским работником своих профессиональных обязанностей (ст. 124.1), которое привело к:
По ст. 124.2 УК РФ будут привлекаться врачи за внесение недостоверных сведений в медицинскую документацию. За это нарушение предусмотрены санкции:
Расширение ст. 235 предполагает наказание за предоставление поддельных документов о медобразовании — штраф до 2 млн руб. или лишение свободы сроком до семи лет в случае смерти двух и более лиц.
С инициативой добавить статьи в КУ СКР выступил еще в июле прошлого года. В СКР считают, что ни одна из действующих статей кодекса «не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности». Сейчас действия врачей, влекущие смерть или вред здоровью пациента, квалифицируются по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность).
Как на инициативу СКР отреагировали медики, пациенты и юристы в публикации “Ъ” «Врачебным ошибкам подбирают цену».
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