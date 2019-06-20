Димитровградская «Лада» дебютирует в чемпионате ПФЛ

Футбольный клуб «Лада» (Димитровград) в сезоне-20192010 дебютирует в чемпионате Профессиональной футбольной лиги. В настоящее время команда готовится к выступлению во втором дивизионе (зона «Урал-Поволжье»). Об этом сообщается на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

В предстоящем сезоне ПФЛ Ульяновская область будет представлена двумя коллективами: «Волга» (Ульяновск) и «Лада» (Димитровград). Димитровградская команда была создана в 2017 году под названием «Торпедо» и выступала в первенстве МФС «Приволжье».

Андрей Сазонов