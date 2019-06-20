В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть». Прокачка была приостановлена.

Превышение нормы хлорооганики обнаружили после анализа в пункте «Адамова застава», откуда нефть поступает в Польшу. Отмечено, что проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm. По российскому ГОСТу допускается содержание хлорорганических соединений в нефти до 10 ppm, европейские и американские нефтепераработчики допускают уровень не более 1–1,5 ppm. После этого на участке, подконтрольный польскому PERN, приостановили прокачку.

Как сообщили “Ъ” В «Транснефти», вероятной причиной повышения концентрации хлорооганики стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающая станции Кобрин в Белоруссии. Отмечается, что белорусская сторона не сокращала перекачку нефти.

«Решение по возобновлению приема было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня»,— сообщили в «Транснефти». Утренняя проба 20 июня показала 4 ppm.

Напомним, «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого задержали четырех человек.

Позже СКР сообщил, что в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода обвиняются шесть человек. На этой неделе суд отправил под домашний арест до 30 июня четырех фигурантов.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Претензии пустили по трубе».