Суд отправил под домашний арест четырех фигурантов дела о загрязнении нефти

Самарский районный суд отправил под домашний арест до 30 июня еще четырех фигурантов уголовного дела о загрязнении нефтепровода «Дружба». Решение о домашнем аресте было вынесено 7 июня в отношении Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева.

«Все четверо являются подозреваемыми по ч. 4 п. "а”, "б" ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность.— “Ъ”). В материалах дела фигурирует нефтепровод "Дружба"»,— рассказал собеседник «Интерфакса» в суде.

Ранее СКР сообщал, что в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода обвиняются шесть человек. Среди них — генеральный директор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Все они ранее были арестованы, еще двое — бывший генеральный директор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко и бывший бенефициар ГК «Петронефть» Роман Трушев — заочно, их объявили в международный розыск.

Напомним, «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого задержали четырех человек.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Претензии пустили по трубе».