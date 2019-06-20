Здание Уральской консерватории отреставрируют за 160 млн рублей

Здание Уральской консерватории имени Мусоргского на проспекте Ленина, 26 в Екатеринбурге отреставрируют за 160,6 млн руб. Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, за полтора года подрядчик должен отреставрировать фундамент, кладки, ограждающие конструкции и распорные системы, воссоздать деревянные детали и декоративно-художественные покраски, штукатурные отделки и архитектурно-лепной декор. Подрядчика определят 19 июля.

В документах сказано, что здание является объектом культурного наследия. Оно указано как «Здание Консистории». По данным управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, здание построено в 1736-1739 годы по чертежам Иоганна фон Баннера. С 1934 года здесь находится Уральская государственная консерватория. Для нее в 1960-е годы возведен обширный, трехэтажный пристрой, после чего там образовался полузамкнутый двор.