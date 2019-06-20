«Ависта модуль» вложит 200 млн рублей в производство металлоконструкций

Компания «Ависта модуль инжиниринг», работающая на рынке быстровозводимого строительства, планирует создать производство металлических конструкций в ТОСЭР «Линево» в Новосибирской области. По словам управляющего директора компании Евгения Скородумова, объем инвестиций составит 200 млн руб., срок окупаемости — 3,5 года. За 10 лет отчисления в бюджет региона с учетом льгот ТОСЭР составят 169,1 млн руб.

Территория опережающего социально-экономического развития в Линево создана в 2018 году, ее площадь составляет 86,7 га. Первым резидентом ТОСЭР стала компания «Эвалинк», входящая в группу «Обувь России», с проектом строительства фабрики по производству цельноформованной обуви и деталей низа обуви из полимерных материалов за 760 млн руб. В числе потенциальных резидентов власти называли ООО НПП «Беркут» (проект производства емкостей из нержавеющей стали), ООО «Сибтехарм» (машиностроительный завод пищевого оборудования) и «Лантан» (строительство завода по выпуску солей редких и редкоземельных металлов).

Оксана Павлова