В Киселевске начались буровые работы для выяснения причин подземных пожаров

Власти Кемеровской области инициировали буровые работы в районе Киселевска, где произошел подземный пожар, сообщил губернатор Сергей Цивилев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как пишет глава региона, «специалисты вместе с жителями определили точки, где нужно бурить скважины — люди показали места с горячей землей и дымом». После окончания буровых работ из скважин возьмут пробы на содержание радона и углеводорода и проведут тепловые замеры. Также местные социальные работники обходят семьи и собирают информацию, чтоб решить проблему с расселением жителей проблемного района Киселевска. Для этого нужно собрать необходимые документы и найти подходящую программу переселения.

Напомним, что заброшенные горные выработки в одном из районов Киселевска дымятся с конца мая этого года. Следственный комитет по Кемеровской области проводит проверку по факту подземного пожара. На прошлой неделе около двух десятков жителей города попросили в видеообращении к премьер-министру североамериканской страны Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу предоставить им статус беженцев в Канаде из-за плохой экологической ситуации в Киселевске. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время пресс-конференции в Новокузнецке в прошедшую пятницу обвинил записавших обращение жителей в дискредитации региона.

Жители Киселевска также записали видеообращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, где попросили переселить их в более благоприятные экологические условия, а сам город, где находится девять разрезов и четыре обогатительные фабрики, превратить в промзону.

Подробности — в материале “Ъ” «Жители Кузбасса готовы сбежать от экологической обстановки в Канаду»

Нина Обелюнас