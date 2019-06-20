ЗиД ищут малую родину

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, «Ростех» и другие госкорпорации отказались приобретать ФГУП «Машзавод им. Дзержинского». Но чиновники ведут переговоры с двумя потенциальными покупателями, которые могут выкупить имущество предприятия-банкрота. По данным „Ъ-Прикамье“, речь идет об АО «Курганприбор» и Пермской приборостроительной компании. Оба предприятия работают с гособоронзаказом и контролируются частными структурами. Источники в ОПК говорят, что ПНППК заинтересована в расширении производственных площадей. Собеседники в отрасли полагают, что «Курганприбору» пермский завод неинтересен.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, глава краевого минпромторга Алексей Чибисов провел на днях встречу с коллективом ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД). Он сообщил коллективу, что сейчас в рамках конкурсного производства заканчиваются оценочные процедуры, чтобы имущественный комплекс завода был реализован на торгах.

Напомним, ФГУП «ЗиД» находится в банкротстве с 2006 года. Сейчас на предприятии действует процедура конкурсного производства. Общая сумма задолженности — более 785 млн руб. Основная продукция предприятия — радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Одним из основных заказчиков предприятия является ВНП «АВИТЕК» — производитель ракет 9М338 и 9М331 для ЗРК «Тор» различных модификаций.

Сейчас выясняется, что пути выхода из банкротства найдены. По неофициальным данным, губернатор Пермского края Максим Решетников встречался по этому вопросу с замминистра промышленности и торговли РФ Олегом Рязанцевым. Ситуация на предприятии обсуждалась и на совещании у директора департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ Дмитрия Капранова. По данным „Ъ-Прикамье“, в нем приняли участие заказчики ЗиД — ООО ВНП «АВИТЕК» концерна ВКО «Алмаз-Антей» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

Представители заказчиков заявили, что заинтересованы в сотрудничестве с пермским предприятием: «АВИТЕК» — до 2020 года, КТРВ — до 2022 года, но не готовы приобретать его производственные мощности. Также, по данным „Ъ-Прикамье“, отказался покупать ЗиД и «Ростех», в котором нынешние краевые власти видели основного инвестора предприятия. В «Ростехе» от комментариев отказались.

Но нашлись новые потенциальные покупатели имущества ЗиД. Сразу несколько участников встречи рассказали „Ъ-Прикамье“, что речь может идти о ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) и АО «Курганприбор». Оба претендента якобы готовы сохранить оборонный профиль завода.

Исполнительный директор ЗиД Леонид Смирнов выразил надежду „Ъ-Прикамье“, что с продажей предприятия интерес его нынешних заказчиков к сотрудничеству не пропадет.

АО НПО «Курганприбор» занимается производством вооружений и боеприпасов. По данным СПАРК, 100% акций общества принадлежит ООО «Финансовые инновации». В свою очередь, по 50% долей «Финансовых инноваций» принадлежит Сергею и Светлане Муратовым. Финансовая отчетность не раскрывается. Из информации с сайта «Курганприбора» следует, что предприятие производит схожую с линейкой ФГУП продукцию. Речь идет о дистанционно-контактных взрывателях снарядов для РСЗО «Град», «Ураган», неуправляемых авиационных ракет, артиллерийских снарядов. Как и ЗиД, предприятие изготавливает комплектующие для боевых частей ракет зенитно-ракетных комплексов. Также, по открытым данным, на площадке НПО работает АО СКТБ «Курганприбор», которое производит комплектующие для ракет. 50% СКТБ контролируется ООО «Финансовые инновации». В начале 2019 года Сергей Муратов заявил, что «Курганприбор» загрузил 100% своих производственных мощностей.

ПАО «ПНППК» изготавливает инерциальные навигационные системы и комплексы для авиации, морского флота и ракетной техники. Предприятие конт­ролируется топ-менеджментом. По итогам 2018 года, чистая прибыль ПАО составила 367,78 млн руб. (по итогам 2017 года — более 633 млн руб.). Гендиректор ПНППК Алексей Андреев отказался разговаривать с корреспондентом „Ъ-Прикамье“. Источник в ОПК региона отмечает, что хотя ПНППК и производит совершенно иную продукцию, но компании требуется расширение производственных площадей.

Генеральный директор АО ВМП «АВИТЕК» (входит в объединение «Алмаз-Антей») Александр Иванов в разговоре с „Ъ-Прикамье“ подтвердил, что на текущий год предприятие имеет контракт с ЗиД, ведется подготовка контракта на 2020 год. По его информации, другие потенциальные покупатели имущественного комплекса ЗиД не присутствовали на встрече в Москве с участием КТРВ и ВКО «Алмаз-Антей», их поиск — исключительно инициатива правительства края. Господин Иванов отметил также, что знаком с деятельностью «Курганприбора», но, по его мнению, завод Дзержинского им неинтересен. Причины такого мнения собеседник не указал.

Если минпромторг и претенденты договорятся, то самым вероятным вариантом развития событий будет приобретение конкурсной массы предприятия на закрытых торгах, полагает Олег Пермяков, руководитель направления юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры». Он говорит, что условия продажи имущества предприятия-банкрота, по общему правилу, определяет собрание кредиторов. «Но в ряде случаев продажа имущества должника по частям не допускается,— рассказывает эксперт.— Речь идет о предприятиях, которые предназначены для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу или обеспечивают поддержание обороноспособности и безопасности страны, относятся к числу стратегических предприятий (опят же в сфере обороны)». Если ЗиД будет отнесен к одной из них, то имущество можно реализовать единым лотом.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов указывает, что «частнику в ОПК некомфортно». «Если человек что-то решил купить, то он должен понимать, что конкурировать с госструктурами тяжело, они всегда смогут продавить свою позицию». Говоря об отказе госкорпораций приобретать имущество ЗиД, эксперт отметил, что в существующей экономической и политической конъюнктуре перед государством стоит своеобразная дилемма: «С одной стороны, хочется и при себе все держать, а с другой — „держалка“ может треснуть».

Дмитрий Астахов, Валентина Ефремова