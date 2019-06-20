Саратовский минздрав обещает сахароснижающие процедуры

Саратовские чиновники вчера признали, что с начала года не состоялись более 20 аукционов на закупку инсулина в Саратовской области. Министр здравоохранения региона объяснила срыв торгов отсутствием заявок от поставщиков из-за слишком низкой объявленной цены. Между тем в региональном минздраве отрицают перебои с лекарствами и факты очередей за инсулином в местных медучреждениях. Как выяснил “Ъ”, аукционы из-за низкой цены в 2019 году срывались и в других регионах РФ.

В Саратовской области с начала года не состоялось 20 аукционов на поставку инсулина и изделий медназначения на сумму около 85 млн руб., заявила вчера министр здравоохранения региона Наталия Мазина. Отметим, что тема нехватки инсулина в Саратовской области в мае стала одной из топовых в соцсетях и СМИ после появления фото очереди в одной из горбольниц: в подписи говорилось, что это очередь за инсулином, который выдают лишь на неделю. Тогда ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что «Минздрав не сигнализировал ни о каких чрезвычайных ситуациях в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами». В минздраве региона нехватку препарата отрицали, заявив, что очередь на фотографиях «не связана с лекарственным обеспечением населения, в том числе инсулином», а «некоторую скученность пациентов» объяснили ремонтом в здании.

Вчера госпожа Мазина заявила, что «запас сахароснижающих препаратов обеспечен в среднем на два месяца»: «В ближайшее время будут заключены новые госконтракты». Причиной срыва аукционов она называет отсутствие заявок от поставщиков: «Это могло быть связано с тем, что при расчете начальной максимальной цены контракта использовались референтные цены (средневзвешенная цена с учетом состоявшихся аукционов), которые в некоторых случаях оказывались ниже предельных цен, зарегистрированных в госреестре». «Только после проработки вопроса с региональным агентством по закупкам мы смогли провести конкурсы в мае 2019 года без применения референтных цен,— сказала она.— Но все это требовало времени. На этот период мы пользовались запасами от предыдущих поставок, отчего и могли возникать жалобы отдельных пациентов на нежелание поликлиник дать им инсулин на два-три месяца».

Согласно данным документации по 23 несостоявшимся аукционам (данные взяты из открытых источников), минздрав Саратовской области собирался закупить для льготников 375 тыс. доз растворимого инсулина, 485 тыс. доз инсулина-изофана, 46 тыс. доз двухфазного инсулина, 75 тыс. до инсулина-лизпро, 45 тыс. доз инсулина-гларгина и 75 тыс. доз инсулина-аспарта. В разговоре с “Ъ” чиновники пожаловались, что объем требуемого инсулина подсчитать «практически невозможно»: он постоянно меняется, так как изменяется количество пациентов, кроме того, отдельные группы получают разные препараты.

17 июня Минздрав РФ распространил сообщение о выявленных Росздравнадзором нарушениях льготного лекарственного обеспечения в регионах. В нем, в частности, говорилось о большом числе жалоб в Саратовской области, их значительная часть касалась «отсутствия обеспечения сахароснижающими препаратами». В тот же день Саратовская облдума заявила, что рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 127 млн руб. на здравоохранение, часть будет направлена на приобретение сахароснижающих препаратов. «К настоящему времени из регионального бюджета выделен 361 млн руб. плюс 100 млн руб. из средств федерального бюджета»,— говорилось в сообщении пресс-службы губернатора.

Напомним, в регионе все еще расследуется дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), возбужденное после смерти 28-летней Ольги Богаевой, инвалида первой группы по сахарному диабету. В январе 2018 года врачи перестали выписывать ей рецепты на необходимые препараты: лекарств не было в аптеках, аукцион на поставку объявили только в мае 2018 года, но он не состоялся из-за отсутствия заявок от поставщиков. В сентябре 2018 года пациентка умерла. В октябре 2018 года Саратовская областная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом, была признана «иностранным агентом», сейчас она находится в стадии ликвидации. Это была единственная НКО в регионе, помогавшая людям с диабетом.

Президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов в разговоре с “Ъ” назвал одной из возможных причин проблем с закупками сахароснижающих препаратов высокую себестоимость кристаллов инсулина: «Инсулин полного цикла у нас производит только завод в Орле (ЗАО "Санофи-Авентис Восток".— “Ъ”). В связи с тем что его объемы невелики, себестоимость высокая. А предлагаемые в системе госзакупок цены зачастую ниже себестоимости, заключать такие контракты поставщикам невыгодно».

Отметим, что проблемы с проведением аукционов на поставку инсулина в начале 2019 года фиксировались в Ярославской области. «Сейчас вопрос решен»,— заявили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. В мае 2019 года прокуратура Курганской области заявила о начале проверки информации о дефиците инсулина для детей, вчера “Ъ” в прокуратуре сообщили, что «по этим фактам внесено представление». Проблема недофинансирования обеспечения льготными лекарствами больных сахарным диабетом актуальна «не первый год» в Удмуртии, заявил “Ъ” ректор Российской академии медико-социальной реабилитации Фарид Юнусов: «Идут обращения граждан. Ситуация с годами не улучшается. Идут задержки выдачи необходимых инсулинов пациентам, замена инсулинов на другие формы и виды».

Марина Ковалева, Саратов; Александр Тихонов, Ярославль; Юлия Гарипова, Челябинск; Михаил Красильников, Ижевск; Валерия Мишина